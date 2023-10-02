Межмуниципальный маршрут Т-109 планируется продлить до автовокзала "Щербинки" Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Межмуниципальный пригородный маршрут Т-109 из Кстова планируется продлить до автовокзала "Щербинки". Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Как пояснили в ЦРТС, маршрут Т-109 "Кстово Автостанция – Зеленый город Санаторий ВЦСПС" планируется продлить до автовокзала "Щербинки" через деревню Ройка. После продления на данном маршруте могут быть введены льготы по оплате проезда для отдельных категорий граждан.

Также в ЦРТС сообщили, что теперь у пассажиров общественного транспорта нижегородской агломерации есть еще один способ скачать мобильное приложение "Ситикард". Приложение стало доступно в официальном российском магазине приложений и игр для мобильных устройств с операционной системой Android - RuStore.

Ранее сообщалось, что число автобусов А-53 планируется увеличить в ноябре.

Напомним также, что бесплатные автобусы из Печёр и Щербинок до ТРЦ "Мега" пустят в ноябре.