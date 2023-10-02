Межмуниципальный маршрут Т-109 планируется продлить до автовокзала "Щербинки"

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Межмуниципальный пригородный маршрут Т-109 из Кстова планируется продлить до автовокзала "Щербинки". Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Как пояснили в ЦРТС, маршрут Т-109 "Кстово Автостанция – Зеленый город Санаторий ВЦСПС" планируется продлить до автовокзала "Щербинки" через деревню Ройка. После продления на данном маршруте могут быть введены льготы по оплате проезда для отдельных категорий граждан.
Также в ЦРТС сообщили, что теперь у пассажиров общественного транспорта нижегородской агломерации есть еще один способ скачать мобильное приложение "Ситикард". Приложение стало доступно в официальном российском магазине приложений и игр для мобильных устройств с операционной системой Android - RuStore.
Ранее сообщалось, что число автобусов А-53 планируется увеличить в ноябре.
Напомним также, что бесплатные автобусы из Печёр и Щербинок до ТРЦ "Мега" пустят в ноябре.
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