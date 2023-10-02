Саровчанин потерял более 2,5 млн рублей при попытке заработать на криптобирже Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

Очередной житель Нижегородской области попался на уловки мошенников и потерял крупную сумму денег вместо обещанной прибыли от инвестиций. На этот раз жертвой аферистов стал 48-летний житель Сарова.

Как рассказал полицейским потерпевший, он заинтересовался инвестированием и отправил заявку на регистрацию на сайте трейдинговой компании. После этого ему позвонил некий менеджер организации и предложил пройти обучение. Для этого нужно было установить на мобильный телефон специальную программу для перевода и вывода денежных средств, валютообменник для инвестирования в иностранные компании, платформу "Криптовалютная биржа", а также мессенджеры для связи.

Вложив первую тысячу рублей, саровчанин получил положительный результат и даже смог вывести свой первый доход. В дальнейшем, "кураторы" предложили повысить суммы вложений.

Переведя 300 тысяч рублей и получив доход, мужчина снова получил предложение повысить ставки.

Поскольку сбережений у инвестора больше не было, кураторы убедили его взять кредит. Но после ввода более 2 млн рублей банковская карта саровчанина была заблокирована банком, а на электронную почту пришло письмо о превышении биржевого лимита.

Кураторы убедили саровчанина в том, что ничего страшного не произошло, а для разблокировки биржевого счета необходимо перевести еще 800 тысяч рублей на страховой счет. Ему также начали поступать сообщения от неизвестного, который якобы совместно с потерпевшим вложил свои деньги и теперь требовал их вывести.

Заподозрив неладное, саровчанин обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Следователи ищут злоумышленников.

В ГУ МВД по Нижегородской области настоятельно рекомендуют гражданам повышать свою финансовую грамотность, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, как две пенсионерки из Нижнего Новгорода, пытаясь заработать на инвестициях на фондовой бирже, 3#597315##перевели мошенникам## в общей сложности более 4,6 млн рублей.