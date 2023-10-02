ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 октября 2023 12:50  [65] Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются в Нижнем Новгороде
18 октября 2023 12:36  [84] Нижегородские старшеклассники примут участие в опросе от "Горький Тех"
18 октября 2023 12:03  [112] Электроснабжение восстановлено в 480 населенных пунктах Нижегородской области
18 октября 2023 11:32  [114] "Чебуриада - 2023" пройдет в Городецком районе с 19 по 22 октября
18 октября 2023 11:05  [134] Межмуниципальный маршрут Т-109 планируется продлить до автовокзала "Щербинки"
18 октября 2023 10:47  [124] Три автомобиля с гумпомощью отправлены из Нижегородской области в зону СВО
18 октября 2023 10:26  [133] Более 30 светофоров не работают в Нижнем Новгороде утром 18 октября
18 октября 2023 09:54  [149] Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
17 октября 2023 20:38  [330] Россети развернули пункты по работе с потребителями в Нижегородской области
17 октября 2023 19:11  [272] Спрос на турпоездки в Европу в 2023 году увеличился на 30%
Общество

Нижегородские старшеклассники примут участие в опросе от "Горький Тех"

18 октября 2023 12:36  [84] Общество

АНО "Региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых технологий и разработчиков "Горький Тех" проводит онлайн анкетирование учеников 9-11 классов нижегородских школ на тему их отношения к ИТ-профессиям.

Опрос ведется в рамках ежегодного аналитического исследования сектора информационного-коммуникационных технологий (ИКТ) Нижегородской области.

Исследование поможет определить уровень осведомленности школьников об ИТ-отрасли Нижегородской области и ее возможностях, а также позволит оценить их подготовку по информатике. Кроме того, опрос также предполагает получение информации о наличии инфраструктуры в школах для занятий информатикой.  

На основе результатов исследования будет выстраиваться дальнейшая работа по популяризации информационных технологий и ИТ-специальностей. Онлайн-анкетирование будет проводиться до 31 октября 2023 года включительно. Пройти опрос можно по ссылке.

Напомним, что АНО "Горький Тех", выполняющая функцию регионального центра развития отечественной цифровой индустрии, работает по шести ключевым направлениям, одно из которых – аналитика нижегородской ИТ-отрасли.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph