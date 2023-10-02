Нижегородские старшеклассники примут участие в опросе от "Горький Тех" Общество

АНО "Региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых технологий и разработчиков "Горький Тех" проводит онлайн анкетирование учеников 9-11 классов нижегородских школ на тему их отношения к ИТ-профессиям.

Опрос ведется в рамках ежегодного аналитического исследования сектора информационного-коммуникационных технологий (ИКТ) Нижегородской области.

Исследование поможет определить уровень осведомленности школьников об ИТ-отрасли Нижегородской области и ее возможностях, а также позволит оценить их подготовку по информатике. Кроме того, опрос также предполагает получение информации о наличии инфраструктуры в школах для занятий информатикой.

На основе результатов исследования будет выстраиваться дальнейшая работа по популяризации информационных технологий и ИТ-специальностей. Онлайн-анкетирование будет проводиться до 31 октября 2023 года включительно. Пройти опрос можно по ссылке.

Напомним, что АНО "Горький Тех", выполняющая функцию регионального центра развития отечественной цифровой индустрии, работает по шести ключевым направлениям, одно из которых – аналитика нижегородской ИТ-отрасли.