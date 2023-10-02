Нижегородским предпринимателям стали доступны более 20 сервисов на МСП.РФ Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородским предпринимателям стали доступны более 20 сервисов на портале МСП.РФ.

По данным АО "Корпорация "МСП", порядка 20 сервисов окажут помощь предпринимателю во время запуска бизнес-проекта, а также на всех последующих этапах.

В том числе, представители нижегородского бизнеса могут воспользоваться такими услугами МСП.РФ, как разработка бизнес-плана, конструктор документов, лизинг, льготное кредитование и ряд других.

Как рассказали в министерстве промышленности Нижегородской области, на базе центра "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" прошел интенсив по повышению квалификации для сотрудников инфраструктуры поддержки.

В рамках мероприятия порядка 120 человек смогли овладеть технологиями бережливого управления, научились составлять планы мероприятий для центров поддержки предпринимательства, улучшили навыки пользования соцсетями.

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" поддерживает инициативу нижегородского предпринимателя на всех стадиях - от обучения при подготовке к открытию своего дела по расширения уже действующего бизнеса и выхода на новые рынки.

"Центр "Мой бизнес" - единое окно, через которое предприниматель может получить нужную информацию и все меры господдержки. Программы поддержки постоянно обновляются, и сотрудникам центров необходимо быть в курсе всех актуальных изменений. Школа-интенсив областного центра "Мой бизнес" позволяет познакомить районных специалистов с нововведениями, обсудить общие проблемы, обменяться опытом. Повышение квалификации и актуализация знаний очень важны для повышения эффективности работы центров поддержки бизнеса", – отметил Андрей Саносян.

Ранее сообщалось, что нижегородский бизнес получил возможность онлайн-оформления микрозаймов по сокращенному пакету документов.