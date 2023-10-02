Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев
Выпуск йогурта и полутвердого сыра планируется на молочных кухнях в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
По словам мэра, завершен ремонт молочной кухни в Автозаводском районе. Здесь обновили производственные цеха, заменили систему отопления, смонтировали новую электрику и сантехнику.
Как подчеркнул Юрий Шалабаев, в результате проведенных ремонтных работ удалось достичь модернизации технологического процесса, в том числе, сократилось время санитарной обработки оборудования, увеличился объём производства.
"Кстати, сейчас технологи молочной кухни работают над рецептом полутвёрдого сыра и готовятся к государственной сертификации йогуртов двух видов для детей с трех лет для садиков и школ", - добавил глава города.
Муниципальная молочная кухня ежемесячно обеспечивает кисломолочной продукцией школы и детские сады Нижнего Новгорода, всего порядка 250 тысяч порций. Ежедневно на молочной кухне производятся натуральные кисло-молочные продукты.
Ранее стало известно, что "Биолакт" нижегородской молочной кухни вошел в топ-100 лучших товаров России.
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