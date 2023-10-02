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Общество

Энергетики "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности и энергосбережения в кстовской школе №3

18 октября 2023 16:35  [99] Общество
Фото: “Т плюс”

Фото: “Т плюс”

Энергетики ПАО "Т Плюс" 18 октября провели уроки энергобезопасности и энергосбережения во втором и третьем классах кстовской школы №3. 

Школьники младших классов узнали, какие меры предосторожности нужно соблюдать вблизи тепловых сетей, люков, других объектов ЖКХ – это особенно актуально сейчас, когда стартовал отопительный сезон. Рассказали и им и о том, почему нужно экономить энергоресурсы и как это делать, а также об основах экологической культуры. Сказочный герой Теплослав пригласил ребят на экскурсию по воображаемому городу Энергограду, где рождаются тепло и свет. Чтобы закрепить полученные знания, ребятам показали мультфильм на темы энергобезопасности. 

Провела уроки главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Татьяна Хлебникова.

"В рамках ESG-повестки наша компания уделяет большое внимание работе с детьми, – рассказала она. – Такие уроки мы регулярно проводим в школах Дзержинска и Кстовского округа. Чтобы знания лучше запомнились, стараемся рассказывать о важных вещах интересно, и очень приятно видеть живую реакцию ребят, то, как они тянут руки, чтобы ответить на вопросы заключительной викторины".

На прощание школьникам вручили подарки – изданные "Т Плюс" книжки "Приключения в Энергограде" и "Коллекция энергоэффективных советов" и закладки для книг с энергосимволикой. 

Уроки энергобезопасности и энергосбережения "Т Плюс" организует с 2014 года. В сентябре этого года занятия прошли в двух школах Дзержинска. Мероприятия организуются в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче" и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла".

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Теги:
Т Плюс
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