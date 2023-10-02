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Бизнес

Клуб владельцев исторической недвижимости провёл заседание в Нижнем Новгороде

18 октября 2023 17:47  [92] Бизнес

Фото: соцсети Ильи Лагутина

Клуб владельцев исторической недвижимости провёл заседание в Нижнем Новгороде. На мероприятии присутствовали более 30 предпринимателей, деятельность которых связана с объектами культурного наследия и ценными историческими постройками. Они обсудили существующие меры поддержки собственников и пользователей ОКН.

Напомним, нижегородские бизнесмены инициировали создание данного клуба как единого центра компетенций. Сейчас он является объединением сообщества инвесторов, собственников исторической недвижимости, органов исполнительной власти, а также заинтересованных лиц, которые будут обмениваться опытом, предложениями, и обговаривать возникающие сложности.

Среди действующих в Нижегородской области мер поддержки можно выделить субсидию на возмещение части затрат на сохранение ОКН и выявленных ОКН; субсидию на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлечённым на сохранение ОКН и выявленных ОКН; субсидию на возмещение части процентной ставки по кредитам на создание гостиниц; освобождение собственников ОКН от налога на имущество; предоставление неиспользуемых ОКН в аренду за 1 рубль.

И.о. замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что нижегородский бизнес серьёзно относится к задачам развития региона, и его участие в преображении исторической среды и восстановлении ОКН будет эффективным. При этом владельцы часто сталкиваются со сложным механизмом эксплуатации и восстановления зданий-ОКН. Для решения всех этих проблем и создан Клуб владельцев исторической недвижимости.

В рамках заседания директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин представил Каталог исторической недвижимости Нижегородской области - перечень зданий, доступных для покупки. Сейчас в нём перечислены 97 объектов (ОКН, выявленных ОКН, исторически ценных объектов и рядовых объектов историко-градостроительной среды), из них 48 в Нижнем Новгороде и 49 - в области.

В каталоге Каталог указаны сведения о статусе построек, информацию о площади земельного участка и самого объекта, о состоянии дома и его собственнике, а также перечислены предполагаемые способы вовлечения и целевого использования.

Причём АСИРИС будет сопровождать инвестора на всём пути по вовлечению таких объектов и экономический оборот: от выбора объекта до консультирования по его приспособлению.

Нижегородский бизнес-омбудсмен, председатель НРО "Деловой России" Павел Солодкий указал на важность того, чтобы нижегородские предприниматели не боялись, а, наоборот, были заинтересованы вкладывать свои средства в ОКН.

"В данном вопросе не обойтись без поддержки правительства. Предприниматели, в свою очередь, должны осознавать ответственность за те объекты, которые они планируют купить и восстановить, понимать, какие этапы они должны пройти, на что они могут рассчитывать", - сказал Солодкий.

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Теги:
бизнес ОКН Предприниматели
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