Нижегородская область и Туркменистан расширят двустороннее сотрудничество Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижний Новгород с рабочим визитом прибыла делегация во главе с генеральным консулом Туркменистана в РФ Гуйчем Гараевым. Члены делегации провели встречу с руководством Нижегородской области, которое представляли и.о. зам губернатора Андрей Саносян, министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Участники встречи обсудили текущее взаимодействие и перспективы торгово-экономического сотрудничества, которое на сегодняшний день развивается достаточно динамично и последовательно, на взаимовыгодной и равноправной основе.

Андрей Саносян рассказал по итогам встречи, что Нижегородская область имеет долгую историю сотрудничества с Туркменистаном, особенно в сферах машиностроения, металлургии, энергетики и транспорта. Но стороны пришли к общему мнению, что необходимо расширять взаимную деятельность с привлечением промышленного, инфраструктурного и научно-образовательного потенциала.

"Убеждён, что сегодняшняя встреча станет отличным фундаментом для развития новых совместных проектов", - подчеркнул замминистра.

Ольга Гусева добавила, что сфера образования также является одним из успешных направлений взаимодействия Нижегородской области с Туркменистаном. Так, в нижегородских вузах проходят обучение более 600 студентов из Туркменистана, которые активно представляют свою страну в различных фестивалях, а также участвуют в различных олимпиадах, конференциях и конкурсах.

"Надеемся, что граждане Туркменистана и дальше будут поддерживать нижегородские проекты", - пожелала Ольга Гусева.

В свою очередь делегация Туркменистана подчеркнула важность расширения сфер взаимодействия.

Гуйч Гараев прокомментировал, что граждане Туркменистана, желающие учиться за границей, выбирают именно российские вузы, поэтому следует продолжать активную работу образовательной сфере.

"Нам есть куда стремиться, поэтому в планах - осуществить обмен бизнес-делегациями для обсуждения дальнейшей работы", - заключил генконсул.