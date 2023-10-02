Юрий Шалабаев объявил об оптимизации структуры администрации Нижнего Новгорода Политика

Юрий Шалабаев объявил о предстоящей оптимизации структуры администрации Нижнего Новгорода. О своём решении градоначальник сообщил в личном Telegram-канале.

В частности, вопросы, связанные с благоустройством Нижнего Новгорода, будут выделены в отдельный блок. В него войдут департамент благоустройства, департамент транспорта и дорожного хозяйства и управление административно-технического и муниципального контроля.

При этом первый заместитель главы администрации (сейчас этот пост занимает Денис Скалкин - прим.ред.) продолжит курировать департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент градостроительного развития и архитектуры и департамент строительства и капремонта.

"Такое распределение полномочий позволит моим заместителям сконцентрироваться отдельно на темах строительства и благоустройства, что позитивно отразится на темпах развития всего Нижнего Новгорода", - подчеркнул мэр.

Юрий Шалабаев также сообщил ещё об одном нововведении: депэкономразвития будет заниматься в том числе вопросами инвестиций.

Глава города высказал уверенность, что серьёзная и целенаправленная работа по привлечению средств инвесторов в городское хозяйство даст новый импульс различным направлениям: и жилому строительству, и благоустройству, и туризму, и социальной сфере.