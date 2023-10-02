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Происшествия

Сотрудника нижегородской ДПС задержали за посредничество во взяточничестве

18 октября 2023 19:21  [86] Происшествия

17 октября сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали заместителя командира Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по Нижнему Новгороду, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по п. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Нижегородской области.

Согласно информации, озвученной в следкоме, некий индивидуальный предприниматель в Нижнем Новгороде попал под камеральную налоговую проверку регионального управления ФНС. В мае текущего года мужчина обратился за помощью к сотруднику МВД, которому передал в качестве взятки налоговым инспекторам три телефона и три пары часов Apple общей стоимостью 531 тысяча рублей.

В дальнейшем через посредников представитель ДПС передал неустановленным должностным лицам из числа сотрудников ФНС за совершение действий в интересах бизнесмена.

Его противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и оперативниками собственной безопасности МВД по Нижегородской области.

Как отметили в СУ СК, свою вину задержанный не признал.

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Теги:
Взятки СК РФ ФСБ
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