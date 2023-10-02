Два человека погибли в ДТП около Арзамаса Происшествия

Два человека погибли в ДТП, которое произошло вечером 18 октября на Южном обходе Арзамаса. Об этом сообщили в нижегородском УГИБДД.

Согласно информации, водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил "Ниссан Альмера", ехавший по главной.

В результате аварии погибли пассажиры отечественного авто - женщины 1969 и 1970 годов рождения.

Кроме того, четыре человека, в том числе оба водителя и пассажиры иномарки, получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб в ДТП в Борском районе.