Два человека погибли в ДТП около Арзамаса

Два человека погибли в ДТП, которое произошло вечером 18 октября на Южном обходе Арзамаса. Об этом сообщили в нижегородском УГИБДД.
Согласно информации, водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил "Ниссан Альмера", ехавший по главной.
В результате аварии погибли пассажиры отечественного авто - женщины 1969 и 1970 годов рождения.
Кроме того, четыре человека, в том числе оба водителя и пассажиры иномарки, получили травмы и были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб в ДТП в Борском районе.
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