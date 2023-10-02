Игорь Норенков: "В Нижегородской области сформирован четкий и системный подход к организации поддержки инвесторов" Экономика

"При проведении "нулевого чтения" в коротком докладе правительство предлагает свой сценарий развития на три года. Вчера мы познакомились с предварительными итогами работы экономики в 2023 году, они достаточно позитивные и оптимистичные. Темпы роста валового регионального продукта Нижегородской области превышают запланированные показатели и общероссийские темпы. Это говорит о том, что экономика развивается и растет. Налоговые отчисления позволят обеспечить выполнение запланированных расходов и социальных обязательств – выплату всех видов пособий, поддержку граждан, продолжение активного инфраструктурного развития образования, здравоохранения, дорожного строительства. Связь прогноза социально-экономического развития региона с доходной и расходной частями областного бюджета на ближайшие три года мы будем обсуждать на заседаниях комитетов в ноябре", - отметил по итогам "нулевого чтения" председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"В первом полугодии текущего года объем инвестиций составил 212,6 млрд рублей, это на 19,2% выше прошлогоднего уровня. Серьезный рост инвестиций говорит о том, что Нижегородская область двигается в правильном направлении. Пожалуй, у нас лучше, чем в других регионах, настроены сценарии поддержки инвестиций. В Нижегородской области сформирован четкий и системный подход к организации поддержки инвесторов. Набор крупных проектов, которые реализуются в Нижегородской области – завершение строительства М-12, строительство ИТ-кампуса, ледовой арены – это серьезное подспорье, чтобы сохранить темпы роста инвестиций на ближайшие три года, обеспечить людям рабочие места, чтобы экономика работала и зарабатывала на развитие Нижегородской области", - сказал Игорь Норенков.

Напомним, что доходы областного бюджета на 2024 год предлагается сформировать в объеме 292,2 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят 252,5 млрд рублей, безвозмездные поступления от Федерации закладываются в объеме 39,7 млрд рублей. Часть целевых федеральных средств еще будет распределена ко II чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Расходы областного бюджета на 2024 год спрогнозированы в объеме 295,8 млрд рублей млрд рублей. Предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан, расходов на оплату коммунальных услуг и аренду помещений, расходов на приобретение продуктов питания, медикаментов, критерий нуждаемости будет проиндексирован на 7,5%.

Дефицит первоначального бюджета-2024 существенно ниже дефицита бюджета 2023 (3,6 млрд рублей к 17,2 млрд рублей). На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году. Нецелевая финансовая помощь городским и муниципальным округам предусмотрена в объеме 15 миллиардов рублей: рост к уровню 2023 года - 7,2 процента. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на муниципальный уровень, составит 89,7 миллиардов рублей.