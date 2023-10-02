Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
19 октября 2023 09:50  [73] Игорь Норенков: "В Нижегородской области сформирован четкий и системный подход к организации поддержки инвесторов"
18 октября 2023 14:43  [256] Александр Шаронов: "Нулевое чтение" означает перевод обсуждения проекта закона об областном бюджете в публичную плоскость"
18 октября 2023 13:58  [252] Доходы областного бюджета-2024 превысят показатели 2023 года
18 октября 2023 13:42  [236] "Волгаэнерго" продолжает техническую модернизацию Автозаводской водопроводной станции
18 октября 2023 09:10  [291] Глеб Никитин принял участие в "нулевом чтении" бюджета на 2024 год
17 октября 2023 16:34  [305] Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
17 октября 2023 15:29  [316] Нижегородские аграрии увеличили площадь под озимыми на 4% в сравнении с 2022 годом
17 октября 2023 09:13  [339] Депутаты ЗСНО предложили увеличить компенсацию затрат на покупку сельхозтехники в 2024 году
16 октября 2023 17:17  [411] Депутаты комитета Думы Дзержинска по строительству побывали на площадках добычи песка
14 октября 2023 14:39  [516] КРНО обменялась опытом внедрения инвестпрактик с представителями Карелии
Экономика

Игорь Норенков: "В Нижегородской области сформирован четкий и системный подход к организации поддержки инвесторов"

19 октября 2023 09:50  [73] Экономика

"При проведении "нулевого чтения" в коротком докладе правительство предлагает свой сценарий развития на три года. Вчера мы познакомились с предварительными итогами работы экономики в 2023 году, они достаточно позитивные и оптимистичные. Темпы роста валового регионального продукта Нижегородской области превышают запланированные показатели и общероссийские темпы. Это говорит о том, что экономика развивается и растет. Налоговые отчисления позволят обеспечить выполнение запланированных расходов и социальных обязательств – выплату всех видов пособий, поддержку граждан, продолжение активного инфраструктурного развития образования, здравоохранения, дорожного строительства. Связь прогноза социально-экономического развития региона с доходной и расходной частями областного бюджета на ближайшие три года мы будем обсуждать на заседаниях комитетов в ноябре", - отметил по итогам "нулевого чтения" председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"В первом полугодии текущего года объем инвестиций составил 212,6 млрд рублей, это на 19,2% выше прошлогоднего уровня. Серьезный рост инвестиций говорит о том, что Нижегородская область двигается в правильном направлении. Пожалуй, у нас лучше, чем в других регионах, настроены сценарии поддержки инвестиций. В Нижегородской области сформирован четкий и системный подход к организации поддержки инвесторов. Набор крупных проектов, которые реализуются в Нижегородской области – завершение строительства М-12, строительство ИТ-кампуса, ледовой арены – это серьезное подспорье, чтобы сохранить темпы роста инвестиций на ближайшие три года, обеспечить людям рабочие места, чтобы экономика работала и зарабатывала на развитие Нижегородской области", - сказал Игорь Норенков.

Напомним, что доходы областного бюджета на 2024 год предлагается сформировать в объеме 292,2 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят 252,5 млрд рублей, безвозмездные поступления от Федерации закладываются в объеме 39,7 млрд рублей. Часть целевых федеральных средств еще будет распределена ко II чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Расходы областного бюджета на 2024 год спрогнозированы в объеме 295,8 млрд рублей млрд рублей. Предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан, расходов на оплату коммунальных услуг и аренду помещений, расходов на приобретение продуктов питания, медикаментов, критерий нуждаемости будет проиндексирован на 7,5%.

Дефицит первоначального бюджета-2024 существенно ниже дефицита бюджета 2023 (3,6 млрд рублей к 17,2 млрд рублей). На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году. Нецелевая финансовая помощь городским и муниципальным округам предусмотрена в объеме 15 миллиардов рублей: рост к уровню 2023 года - 7,2 процента. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на муниципальный уровень, составит 89,7 миллиардов рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Законодательное собрание Игорь Норенков
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph