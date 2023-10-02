Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Нижнего Новгорода Общество

Движение на нескольких улицах Нижнего Новгорода временно ограничат. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

До 21.00 20 октября исключена остановка, стоянка и движение транспортных средств на участке улицы Пожарского - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Пискунова - от улицы Пожарского до улицы Большая Покровская, на участке площади Театральной - от улицы Пискунова до улицы Большая Покровская.

Также до 23.00 19 октября ограничена остановка, стоянка и движение транспортных средств у дома №2 на ул. Кожевенной.

С 00.01 до 21.00 20 октября ограничат остановку, стоянку и движение транспортных средств на участке Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Пискунова - от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

С 5.00 до 10.00 20 октября будет ограничена остановка, стоянка и движение транспортных средств на автомобильной стоянке на Казанском съезде напротив д.21к3 на Верхне-Волжской набережной.

С 6.00 до 21.00 20 октября исключат остановку, стоянку и движение транспортных средств на участке улицы Совнаркомовской - от улицы Самаркандская до Волжской набережной.

"Объезд будет организован по прилегающим улицам. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков", - отметили специалисты департамента.

Ранее сообщалось, что ещё две дороги перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей с 19 октября.