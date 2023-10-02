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Бизнес

Два отеля ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в 2023 году

19 октября 2023 11:14  [134] Бизнес
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Два отеля ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в 2023 году, сообщает ИА "Время Н".

В частности, в городе открылся отель на улице Кожевенной, который сейчас проходит процедуру классификации. Кроме того, введена и прошла процедуру "четырехзвездночная" гостиница на улице Большая Покровская.

Всего в Нижегородской области, по данным регионального министерства туризма, доступны почти 530 мест размещения с номерным фондом в количестве 17 тыс. номеров.

В настоящее время обсуждаются инвестиционные проекты, которые предполагают строительство в Нижнем Новгороде еще 10 гостиниц на две тысячи номеров.

Для привлечения инвестиций ведомством разработан целый комплекс мер, включающих возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков.

Ранее сообщалось, что проект гостиницы в IT-кампусе в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.

Также сообщалось, что гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в ОКН "Городская водопроводная станция" в Нижнем Новгороде.

 

 

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Теги:
Гостиницы Туризм
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