Нижегородская Корпорация развития представила проект портовой ОЭЗ на Всероссийском речном форуме Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области представила проект портовой ОЭЗ на форуме "Речная инфраструктура: модернизация и точки роста". Об этом сообщили в КРНО.

Нижегородцы показали свой проект в рамках секции форума "Развитие речной логистики".

Портовая особая экономическая зона представляет собой грузовой мультимодальный порт на территории Борского городского округа, включающий в себя два грузовых терминала.

Как рассказал заместитель генерального директора Корпорации развития региона Антон Гаранин, реализация проекта позволит осуществлять целый комплекс погрузочно-разгрузочных работ по разным видам грузов (металл, древесина, зерно и др).

Ожидается, что целевой грузооборот хаба составит 4,35 миллиона тонн. На портовой ОЭЗ планируется размещение до 10 резидентов, среди которых могут быть предприятия по металлообработке, производства контейнеров, а также судостроительные организации. Статус портовой экономической зоны позволит резидентам получить ряд преференций, в том числе двухпроцентный налог на прибыль в течение 10 лет. НДС, ввозная и вывозная пошлины для инвесторов составят ноль процентов.

Если будет принято решение о создании такой территории в Нижегородской области, то она станет третьей портовой экономической зоной в стране.

Участники форума высоко оценили перспективы реализации проекта.

Напомним, что АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.