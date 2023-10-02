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Бизнес

Изменилась дата проведения электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"

19 октября 2023 12:50  [83] Бизнес

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15 ноября 2023 года в 14:00 часов состоятся электронные аукционы по продаже в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам:

Нижегородская область, Вознесенский район, р. п. Вознесенское ул. Заречная, д. 8 - Производственное здание (контора), количество этажей: 1; площадь: 78,8 кв. м.; Земельный участок - категория земель: земли населенных пунктов; площадь 193 кв. м.; разрешенное использование: для эксплуатации производственного здания (конторы);

Нижегородская область, Борский район, п. Чистое Борское, ул. Октябрьская д.17, кв. 4 - нежилое помещение общей площадью - 64,10 кв. м., находящееся на 1 этаже 3 этажного жилого дома;

Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Красноармейская, д.1 - Нежилое помещение общей площадь - 247,8 кв. м, расположенное в 2 этажном административном здании, на 1 этаже.

Информационные сообщения о проведении аукционов опубликованы 10.10.2023 г. в сети Интернет на сайте Единой электронной торговой площадки https://www.roseltorg.ru/ за номерами COM10102300068, COM10102300070, COM10102300095.

Дата и время окончания подачи (приёма) заявок - 10.11.2023 10 час. 00 мин.

Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". ИНН 5260148520. nn.tns-e.ru 

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Теги:
ТНС Энерго
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