Сергей Горин: "Проект "Культура малой Родины" сплачивает людей, дает возможность сохранять свою национальную культуру" Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Ряд сельских домов культуры в Лукояновском муниципальном округе получил поддержку проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". Региональный координатор проекта Сергей Горин во время рабочей поездки в округ побывал в нескольких ДК, пообщался с сотрудниками и познакомился с работой учреждений.

Буквально на днях завершились ремонтные работы в рамках партпроекта в Доме культуры села Лопатино. Здесь установили новые пластиковые окна, отремонтировали входную группу и запасные выходы, полы, полностью обновили основание сцены. Общая стоимость работ – порядка 800 тысяч рублей.

Как сообщила руководитель учреждения Ольга Денисова, у них работают различные кружки и объединения для самореализации и активного досуга жителей любого возраста, ДК тесно сотрудничает с местными детским садом и школой.

"Каждый день в наш дом культуры человек по 30 и больше приходят: и петь, и танцевать, и рукодельничать… У нас очень много жителей занимаются в театральном кружке, практически на каждом мероприятии устраиваем представление. Мы, конечно, очень ждали этого ремонта. Сцена в плохом состоянии была, можно сказать, проваливалась. А теперь все хорошо сделали, ждем с нетерпением, когда сможем на ней поработать", - рассказала заведующая Лопатинского дома культуры.

В Доме культуры села Кудеярово с особой гордостью показали репетицию ансамбля "Надежда", в основе репертуара которого русские народные песни. В учреждении работают восемь клубных формирований по вокалу, танцам, театральному мастерству, прикладному искусству, есть и спортивные направления. ДК также участвовал в проекте "Культура малой Родины": в здании были заменены электропроводка, система водоснабжения, освещение, проведен ремонт внутренних помещений. На эти цели было выделено более 1,4 млн рублей.

"Раньше все было темное, старый ремонт. Сейчас все по-другому: здание стало более теплым, комфортным и светлым, появился простор. Мы сами выбирали материалы, продумывали, какого цвета сделать стены, потолок. И сотрудники, и жители оценили перемены и очень им рады", - поделилась Ольга Гаврилина, заведующая Кудеяровского дома культуры.

А в ДК в селе Пичингуши благодаря проекту партии в этом году установили новые пластиковые окна, отремонтировали подсобные помещения, входные группы. Этот дом культуры известен далеко за пределами не только округа, но и Нижегородской области как один из центров сохранения и развития национальной мордовской культуры.

"В нашем селе проживает много представителей народности эрзя. У нас есть ансамбль "Эрзяночка", ездим по области и в другие регионы, делимся своей культурой, традициями, обычаями. В округе уже много лет подряд проходит масштабный этнический фестиваль "Лисмапря". Конечно, организуем еще много различных мероприятий для жителей всех возрастов, в том числе и в самом доме культуре. Хочется поблагодарить, что поддержали нас в этом проекте – нам заменили окна, они уже тепло не держали. Сделали ремонт в артистической, отремонтировали входные группы", - сказала заведующая Пичингушского дома культуры Марина Голодова.

Реализация партийного проекта ведется при поддержке администрации округа. Также муниципалитет выделяет дополнительные средства на ремонтные работы и приобретение оборудования.

"Для Лукояновского округа тема обновления материально-технической базы сельских Домов культуры, а также их ремонт имеет особую актуальность. В селах вовлеченность местных жителей в культурную жизнь дает им возможность не только совместно проводить досуг, но также продолжать развивать свои таланты, увлекать и правильно воспитывать подрастающее поколение. Благодаря партийному проекту "Культура малой Родины" в этот раз нам удалось отремонтировать еще три ДК. Уверен, что мероприятия в них теперь будут проходить в более комфортных условиях", - сказал глава МСУ Лукояновского муниципального округа, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Малышев.

Как отметил по итогам поездки Сергей Горин, проект "Культура малой Родины" имеет большое значение для муниципалитетов, поскольку придает новый импульс развитию культурных учреждений в глубинке, их просветительской миссии и сохранению народного наследия.

"Мы видим, что проект не просто помогает в материальном плане, но и способствует сохранению и приумножению наших ценностей и традиций. Это важно – в каких условиях люди работают и отдыхают, занимаются любимым делом. Отрадно, что администрация округа вовлечена в процесс и стремится максимально эффективно использовать возможности проекта, со своей стороны тоже оказывает поддержку. Таким образом, проект "Культура малой Родины" сплачивает. А в сегодняшних реалиях единство приобретает все большее значение", - подчеркнул координатор партпроекта.

Напомним, в этом году участниками партпроекта "Культура малой Родины" в регионе станут 87 сельских и районных домов культуры: в 22 учреждениях предусмотрен текущий ремонт, 65 получат средства на закупку оборудования.

Реализация партийного проекта "Культура малой Родины" ведется по нескольким направлениям: "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры – детям", "Модельные библиотеки", "Автоклубы", "Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств", "Муниципальные музеи".

Поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление их материально-технической базы и повышение доступности отражено в народной программе партии "Единая Россия".