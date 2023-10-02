Около 8 тысяч нижегородских подростков приняли участие в профориентационных мероприятиях службы занятости Общество

Более 8 тысяч подростков из Нижегородской области приняли участие в профориентационных мероприятиях региональной службы занятости населения в этом году.

Работа с молодежью проводится в нескольких направлениях. Прежде всего, карьерные консультанты службы занятости помогают подросткам выбрать будущую специальность: знакомят с востребованными профессиями, проводят интерактивные занятия, профориентационные квесты, а также экскурсии на ведущие предприятия региона. Кроме того, молодым кандидатам помогают составить конкурентоспособное резюме, рассказывают об основах делового этикета, ораторского искусства и тайм-менеджмента.

Помимо общения непосредственно с подростками, консультанты также работают с родителями - разбирают ключевые правила выбора профессии и типичные ошибки при определении дальнейшего жизненного пути ребенка.

"В условиях дефицита кадров мы активизировали нашу профориентационную работу с молодежью. За три квартала в различных мероприятиях службы занятости приняли участие уже 8 тысяч подростков. Такая системная работа дает хороший результат. Она позволяет познакомить молодых людей с ключевыми профессиями, повысить престиж отдельных специальностей, снизить отток молодых кадров", - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Получить помощь специалистов при выборе профессиональной траектории можно как при индивидуальном обращении в центр занятости, так и во время групповых мероприятий. По вопросам содействия занятости подростков и участия в профориентационных мероприятиях можно обратиться в любой центр занятости населения: https://czn.nobl.ru/about/suborg/.

Напомним, в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" реализуется программа по модернизации службы занятости населения, призванная повысить эффективность работы организации. В 2022 году Нижегородская область стала участником первого этапа комплексной модернизации службы занятости. В регионе был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".