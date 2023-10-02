Нижегородский закон о такси рекомендован к принятию во втором чтении на заседании ЗСНО Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Члены комитета нижегородского Заксобрания по транспорту рекомендовали принять во втором чтении региональный закон о такси, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

Законопроект о перевозках пассажиров и багажа легковым такси был рассмотрен депутатами в ходе заседания профильного комитета ЗСНО.

Так, благодаря нововведениям службы заказа такси будут вести мониторинг реестров, чтобы не допустить передачи заказов легкового такси перевозчикам, не имеющим разрешение на осуществление таксомоторной деятельности.

Кроме того, предполагается в рамках государственного контроля на постоянной основе осуществлять профилактические рейды по службам такси и выявлять нарушителей.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков поддержал рассмотренный проект закона.

По его словам, министерство транспорта региона получит полномочия по государственному контролю в этой сфере деятельности.

Также запланированы ведения реестра перевозчиков, реестра легковых такси, реестра служб заказа такси.

"Все это в результате должно намного повысить качество обслуживания пассажиров", - отметил Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что услуги такси могут временно подорожать в Нижегородской области.

Муниципальное такси ранее запустили в Краснобаковском районе.