Проект "Дни национальных культур в соседских центрах" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Второй сезон проекта "Дни национальных культур в соседских центрах" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

Как рассказали в департаменте, начиная с 18 октября 2023 года, каждую среду до конца 2023 года на базе соседских центров Нижнего Новгорода пройдут 11 встреч, на которых будут представлены традиции и обычаи русской, татарской, узбекской, корейской, азербайджанской, еврейской, мордовской, чувашской, таджикской, грузинской и армянской культур.

"Проект "Дни национальных культур в соседских центрах" реализуется по поручению главы города Юрия Шалабаева. Разработка проекта прошла при участии рабочей группы по межнациональным отношениям при администрации города, руководители различных национальных культурных организаций не только поддержали данную инициативу, но и принимают непосредственное участие в проведении мероприятий подобного формата", – рассказал начальник отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Илья Барсков.

"Общаясь с коллегами из других регионов и городов, могу с уверенностью сказать, что только у нас есть такой замечательный проект, где собираются вместе жители микрорайонов, соседские центры, территориальные общественные самоуправления и те активисты, у которых душа и сердце болит о каждом народе, национальности, об их развитии и совершенствовании. Поэтому рождение такого проекта делает честь всей Нижегородской земле", – рассказала председатель Нижегородского регионального общественного движения "Ассамблея народов России" Ольга Шумакова.

Первая встреча с презентацией русской народной культуры прошла в соседском центре «#вМесте» (ул. Донецкая,5). Для собравшихся с вокальными номерами выступили студенты Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, также были представлены гастрономические блюда русской национальной кухни.

"Мы работаем в народном вокальном жанре. Для нас это очень важно, потому что мы идем учиться именно на эту профессию – народного вокалиста. И мы, как никто другой, должны уметь передавать русские традиции, песни другим поколениям, потому что именно в народных песнях раскрывается настоящая русская душа", – рассказала участник проекта, студентка Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки Анастасия Бурдельная.

Как сообщалось ранее, межнациональный семейный фестиваль "Дружный Нижний" пройдёт 28 октября.