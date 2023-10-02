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Спорт

"Ты можешь!": в Нижнем Новгороде прошел фестиваль параспорта для детей с ограниченными возможностями здоровья

19 октября 2023 14:58  [51] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль параспорта "Ты можешь!" для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Спортивный праздник был организован в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия". 

Мероприятие состоялось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Полет". В фестивале приняли участие более ста детей из школ-интернатов и коррекционных классов школ Нижнего Новгорода и региона. Юные спортсмены соревновались по дисциплинам: бочча, дартс, голбол, футбол, настольный теннис и настольные игры.

Региональный координатор проекта "Единая страна – доступная среда", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко отметил, что такие мероприятия способствуют социальной адаптации детей с особыми потребностями.

"Фестиваль параспорта - это не только спортивное соревнование, но и настоящий праздник, который дает каждому ребенку возможность найти свою собственную дорогу в спорте и прожить счастливое детство. Помогают им почувствовать себя активными и радостными, и в дружеской атмосфере получить опыт взаимодействия с ровесниками", - сказал координатор партпроекта.

Среди приглашенных гостей были тренер академии "Нижний Новгород" Алексей Сысуев и его воспитанники. Они провели мастер-классы и тренировки для детей, и каждый смог попробовать себя в роли футболиста.

"Всегда с радостью откликаемся на подобные приглашения. Мы провели небольшую тренировку, показали ребятам, что главное в футболе, как забивать голы в ворота соперника. А самый главный итог мероприятия – это счастливые глаза детей", – поделился Алексей Сысуев.

Организаторами мероприятия выступили общественная организация детей и подростков с ОВЗ "Жить По-Настоящему", НРООИ "Ковчег" при поддержке администрации Московского района Нижнего Новгорода и НРО партии "Единая Россия". 

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия".  

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Теги:
Единая Россия Спорт
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