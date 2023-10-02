Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Заплати налоги до 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Виртуальный дата-центр от компании "ОБИТ"

19 октября 2023 16:42  [100]

erid: Kra23oUqR

Виртуальный дата центр с каждым годом становится все популярнее. Запустить данную платформу не так просто и есть ряд особенностей, которые должны быть учтены специалистами. Но если обратить внимание на плюсы использования дата-центра, то все сложности уходят на второй план.

Несколько слов о компании

«ОБИТ» cloud.obit.ru - провайдер, который зарекомендовал себя с положительной стороны. Количество услуг, которые предлагают специалисты своим клиентам, с каждым днем увеличивается. Каждый клиент сможет подобрать наиболее оптимальное решение и быть уверенным в том, что специалисты обязательно помогут.

К примеру, клиенты могут обратиться к специалистам за разработкой сайта или запустить интернет-магазин. Мы работаем с самыми разными проектами и старается найти индивидуальный подход к каждому клиенту.

Виртуальный дата-центр: основные плюсы

VDC имеет ряд преимуществ. Мы выделим основные, которые действительно заслуживают внимания:

  1. Удается сократить затраты

С каждым годом все больше компаний отказываются от физических дата-центров и переходят на виртуальные. Все дело в том, что использование виртуальных центров позволяет не покупать специальное оборудование и не платить за электроэнергию. К тому же, не придется искать персонал, который будет следить за работой системы.

  1. Возможно автоматизировать все задачи

Виртуальный дата-центр дает возможность следить за выполнением задач удаленно. Подобное невозможно с физическим, т.к. специалист постоянно должен присутствовать на объекте.

Виртуальное устройство можно настраивать без помощи специалистов.

  1. Сроки создания сведены практически до минимума

Для того, чтобы обустроить серверную, владельцам компании приходится тратить немало сил и времени на установку оборудования. Нужно купить специальную технику и настроить технику соответствующим образом.

Что касается виртуального дата-центра, то все процессы будут автоматизированы и развертывание займет минимум времени.

  1. Совершенно безопасны для окружающей среды

Экологичность играет далеко не последнюю роль в процессе выбора и установки оборудования. Облачные дата-центры помогают сократить воздействие на окружающую среду, т.к. выделяется минимальное количество тепла.

Данное оборудование действительно заслуживает внимания. Чтобы прояснить все нюансы, стоит проконсультироваться со специалистами, и они ответят на все поставленные вопросы. К тому же, нужно внимательно изучить технические характеристики.

Фото с сайта cloud.obit.ru

Реклама. ООО "ОБИТ". cloud.obit.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph