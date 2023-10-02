Виртуальный дата-центр от компании "ОБИТ"

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Виртуальный дата центр с каждым годом становится все популярнее. Запустить данную платформу не так просто и есть ряд особенностей, которые должны быть учтены специалистами. Но если обратить внимание на плюсы использования дата-центра, то все сложности уходят на второй план.

Несколько слов о компании

«ОБИТ» cloud.obit.ru - провайдер, который зарекомендовал себя с положительной стороны. Количество услуг, которые предлагают специалисты своим клиентам, с каждым днем увеличивается. Каждый клиент сможет подобрать наиболее оптимальное решение и быть уверенным в том, что специалисты обязательно помогут.

К примеру, клиенты могут обратиться к специалистам за разработкой сайта или запустить интернет-магазин. Мы работаем с самыми разными проектами и старается найти индивидуальный подход к каждому клиенту.

Виртуальный дата-центр: основные плюсы

VDC имеет ряд преимуществ. Мы выделим основные, которые действительно заслуживают внимания:

Удается сократить затраты

С каждым годом все больше компаний отказываются от физических дата-центров и переходят на виртуальные. Все дело в том, что использование виртуальных центров позволяет не покупать специальное оборудование и не платить за электроэнергию. К тому же, не придется искать персонал, который будет следить за работой системы.

Возможно автоматизировать все задачи

Виртуальный дата-центр дает возможность следить за выполнением задач удаленно. Подобное невозможно с физическим, т.к. специалист постоянно должен присутствовать на объекте.

Виртуальное устройство можно настраивать без помощи специалистов.

Сроки создания сведены практически до минимума

Для того, чтобы обустроить серверную, владельцам компании приходится тратить немало сил и времени на установку оборудования. Нужно купить специальную технику и настроить технику соответствующим образом.

Что касается виртуального дата-центра, то все процессы будут автоматизированы и развертывание займет минимум времени.

Совершенно безопасны для окружающей среды

Экологичность играет далеко не последнюю роль в процессе выбора и установки оборудования. Облачные дата-центры помогают сократить воздействие на окружающую среду, т.к. выделяется минимальное количество тепла.

Данное оборудование действительно заслуживает внимания. Чтобы прояснить все нюансы, стоит проконсультироваться со специалистами, и они ответят на все поставленные вопросы. К тому же, нужно внимательно изучить технические характеристики.

Фото с сайта cloud.obit.ru

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