Справочник мер поддержки бизнеса выпустят в Нижегородской области Бизнес

Фото: ТПП Нижегородской области

18 октября на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области состоялся VI форум "Финансовые инструменты для бизнеса". Его организовали Волго-Вятское ГУ Банка России и региональная ТПП. Он собрал участников из Нижегородской области и других регионов ПФО — представителей бизнеса, деловых объединений, финансовых организаций и органов власти.

Форум прошёл под патронажем ТПП РФ. Участники обсудили актуальные вопросы, связанные с финансированием проектов, мерами поддержки, внедрением цифровых решений, устранением кадрового дефицита на промышленных предприятиях, цифровизацией процесса привлечения капитала и инвестирования.

И.о. замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса.

"Мы активно ищем и находим новых деловых партнёров для наших предприятий, всячески содействуем предпринимателям в условиях структурной перестройки", - отметил он.

Как стало известно в ходе мероприятия, в Нижегородской области появится справочник мер поддержки бизнеса. В нём будет обобщена информация по программам поддержки, которые действуют в стране, а также будет отражено, для каких ОКВЭДов подходит та или иная программа, какие ставки по ним действуют.

Замначальника Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Богопольская призвала повышать финансовую грамотность бизнеса, чтобы вовремя успеть воспользоваться новыми возможностями, которые есть сегодня на финансовом рынке.