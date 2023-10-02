Нижегородская группа "Лампасы" выпустила новую песню "Герои"

Региональное подразделение культурного центра "Традиция" в Нижегородской области - Центр "Пешков" - анонсировал премьеру своих резидентов - группы "Лампасы". Нижегородский рок-коллектив выпустил новый жизнеутверждающий трек под названием "Герои".
Как рассказали в Центре, песня написана совместно с поэтом Олегом Демидовым, который курирует Литературную мастерскую Захара Прилепина. Запись композиции производилась при поддержке творческого коллектива киностудии Росгвардии.
"Прошло полтора года с начала специальной военной операции. Многое сделано как на фронте, так и в тылу. Россия обновляется и перерождается — процесс этот не самый лёгкий, и впереди ещё предстоит нам пройти множество испытаний. Новая песня "Герои" как раз-таки и показывает слом эпох, и воодушевляет на новые свершения. Кто они — наши герои? "Те, кто собой других прикроют…" - прокомментировали представители Центра "Пешков".
Новинку можно скачать по ссылке: https://zvonko.link/LampasiGeroi
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