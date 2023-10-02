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Политика

Окружной форум по кибербезопасности прошёл в Нижнем Новгороде

19 октября 2023 18:08  [136] Политика

Окружной форум "Профилактика и противодействие кибермошенничеству" состоялся в Нижнем Новгороде 19 октября. Как сообщили в пресс-службе полпредства, мероприятие организовал Сбербанк.

На форуме присутствовали помощник полпреда президента РФ в ПФО Алексей Галкин, и.о. директора департамента региональной безопасности Нижегородской области Сергей Разин, зампредседателя Волго-Вятского банка Сергей Алимов, руководители правоохранительных органов, а также представители Роскомнадзора, Центробанка, финансовых организаций, эксперты в сфере информационной безопасности.

Основной темой форума стала борьба с телефонным и интернет-мошенничеством. Участники обсудили вопросы противодействия киберугрозам и повышения уровня финансовой грамотности населения, а также практики взаимодействия финансовых структур с правоохранительными органами в сфере информационных технологий.

Как отметил Алексей Галкин, данная тема является одной из приоритетных на федеральном уровне. В марте состоялось заседание Межведомственной рабочей группы под председательством руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, во время которого был рассмотрен вопрос о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платёжных инструментов третьих лиц. Тогда были согласованы дополнительные мероприятия, даны конкретные поручения по организации межведомственного взаимодействия, а также по подготовке предложений по изменению законодательства РФ.

По итогам заседания были отмечены эффективные практики в сфере противодействия киберпреступлениям, выработан комплекс мер по защите финансов и конфиденциальных данных.

Помощник полпреда президента РФ в ПФО напомнил, что 31 октября запланировано проведение заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, на котором будут рассмотрены вопросы противодействия кибермошенничеству и легализации преступных доходов. Возглавит заседание Игорь Комаров.

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Теги:
Интернет Мошенничество Полномочный представитель Президента РФ
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