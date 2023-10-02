Штрафы за навязывание потребителям товаров и услуг ввели в России Общество

Фото: сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал закон, согласно которому будут введены штрафы за навязывание товаров и услуг за дополнительную плату до заключения договора об основных товарах и услугах.

Согласно документу, должностным лицам за такие действия придётся заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, юрлицам — от 20 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрена ответственность за отказ от рассмотрения требований потребителей в законном порядке. Штраф для должностного лица в данном случае составит от 15 до 30 тысяч рублей, для юридического — от 100 до 300 тысяч.

Как сообщает телеканал "360", закон выступит в силу через 10 дней с момента его опубликования.