Штрафы за навязывание потребителям товаров и услуг ввели в России

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Президент России Владимир Путин 19 октября подписал закон, согласно которому будут введены штрафы за навязывание товаров и услуг за дополнительную плату до заключения договора об основных товарах и услугах.
Согласно документу, должностным лицам за такие действия придётся заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, юрлицам — от 20 до 40 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрена ответственность за отказ от рассмотрения требований потребителей в законном порядке. Штраф для должностного лица в данном случае составит от 15 до 30 тысяч рублей, для юридического — от 100 до 300 тысяч.
Как сообщает телеканал "360", закон выступит в силу через 10 дней с момента его опубликования.
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