Фото: НИА “Нижний Новгород”
Дополнительные поезда "Нижний Новгород - Моховые горы" продолжат курсировать до 22 октября.
Отмечается, что такое решение Горьковской железной дороги связано с продолжением профилактических работ на канатной дороге "Нижний Новгород - Бор".
В частности, электропоезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 12:23 с прибытием в 13:03; в 14:35 с прибытием в 15:15; в 15:22 с прибытием в 16:06; в 19:32 с прибытием в 20:11.
От станции "Моховые горы" в Нижний Новгород состав отправится в в 13:11, с прибытием в 13:50; в 15:27 с прибытием в 16:07; в 16:26, с прибытием в 17:06, а также в 19:26 с прибытием в 19:59.
Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00; в справочной службе на железнодорожных вокзалах; в пригородных билетных кассах; на сайте https://www.rzd.ru/; на сайте пригородной компании АО "ВВППК" – http://vvppk.ru/.
Ранее сообщалось, что дополнительный поезд "Нижний Новгород - Моховые горы" вводится с 16 октября.
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