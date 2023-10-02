Дополнительные поезда "Нижний Новгород - Моховые горы" продолжат курсировать до 22 октября Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Дополнительные поезда "Нижний Новгород - Моховые горы" продолжат курсировать до 22 октября.

Отмечается, что такое решение Горьковской железной дороги связано с продолжением профилактических работ на канатной дороге "Нижний Новгород - Бор".

В частности, электропоезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 12:23 с прибытием в 13:03; в 14:35 с прибытием в 15:15; в 15:22 с прибытием в 16:06; в 19:32 с прибытием в 20:11.

От станции "Моховые горы" в Нижний Новгород состав отправится в в 13:11, с прибытием в 13:50; в 15:27 с прибытием в 16:07; в 16:26, с прибытием в 17:06, а также в 19:26 с прибытием в 19:59.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00; в справочной службе на железнодорожных вокзалах; в пригородных билетных кассах; на сайте https://www.rzd.ru/; на сайте пригородной компании АО "ВВППК" – http://vvppk.ru/.

Ранее сообщалось, что дополнительный поезд "Нижний Новгород - Моховые горы" вводится с 16 октября.