Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2023 10:12  [40] Ордена Мужества вручили родственникам двух погибших в ходе СВО нижегородцев
20 октября 2023 09:54  [86] Сергей Волюжанин: Профилактику остеопороза нужно начинать с раннего детства
20 октября 2023 09:46  [87] Более 4 миллиардов рублей выделено на приобретение жилья сиротам в Нижегородской области
20 октября 2023 09:13  [121] Дополнительные поезда "Нижний Новгород - Моховые горы" продолжат курсировать до 22 октября
20 октября 2023 09:04  [123] Электроснабжение восстановили в Нижегородской области
19 октября 2023 19:50  [249] Штрафы за навязывание потребителям товаров и услуг ввели в России
19 октября 2023 19:37  [214] Проспект Ленина в Дзержинске отремонтировали по нацпроекту БКД
19 октября 2023 19:15  [250] Лучшие школьные музеи наградили в Нижнем Новгороде
19 октября 2023 18:40  [209] Более 102 млн рублей выделено на модернизацию пищеблоков школ Нижнего Новгорода
19 октября 2023 17:11  [257] Нижегородских школьников приглашают поучаствовать в учебных сборах в "Лазурном"
Общество

Ордена Мужества вручили родственникам двух погибших в ходе СВО нижегородцев

20 октября 2023 10:12  [40] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вручение государственной награды РФ "Орден Мужества" родственникам сержанта Андрея Тулупова и рядового Николая Бархатова, погибших в ходе специальной военной операции, прошло в администрации Советского района. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава Советского района Александр Иванов поблагодарил родителей за воспитание достойных граждан своей страны.

"Эти ребята проявили мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга. Мы гордимся Андреем и Николаем и разделяем боль утраты вместе с их родными", - сказал глава района.

На церемонии вручения награды присутствовали родственники, близкие и друзья погибших, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, представители нижегородского автотранспортного техникума, школы №18, а также школьные отряды "Юнармии".

Ранее семье нижегородца Романа Богачёва вручили Орден мужества.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награды СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph