Ордена Мужества вручили родственникам двух погибших в ходе СВО нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вручение государственной награды РФ "Орден Мужества" родственникам сержанта Андрея Тулупова и рядового Николая Бархатова, погибших в ходе специальной военной операции, прошло в администрации Советского района. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава Советского района Александр Иванов поблагодарил родителей за воспитание достойных граждан своей страны.

"Эти ребята проявили мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга. Мы гордимся Андреем и Николаем и разделяем боль утраты вместе с их родными", - сказал глава района.

На церемонии вручения награды присутствовали родственники, близкие и друзья погибших, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, представители нижегородского автотранспортного техникума, школы №18, а также школьные отряды "Юнармии".

Ранее семье нижегородца Романа Богачёва вручили Орден мужества.