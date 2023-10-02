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Политика

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород

20 октября 2023 10:48  [47] Политика

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород 20 октября.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, Игорь Краснов примет участие в заседании Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят практику прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями, совершенными иностранными гражданами и лицами без гражданства. Также будут рассмотрены вопросы организации взаимодействия по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

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Теги:
Прокуратура
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