Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород Политика

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород 20 октября.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, Игорь Краснов примет участие в заседании Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят практику прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями, совершенными иностранными гражданами и лицами без гражданства. Также будут рассмотрены вопросы организации взаимодействия по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.