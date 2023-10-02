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Общество

Сотрудник ОМК выиграл грант от Росмолодежи на развитие инклюзивного туризма в Выксе

20 октября 2023 11:06  [122] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Отправиться в туристические сплавы на рафтах и байдарках смогут семьи с детьми с особенностями развития из Выксы.

Как сообщает пресс-служба ОМК, сотрудник выксунского завода ОМК Николай Персидский разработает соответствующий турпроект на средства гранта в объеме порядка 300 тысяч рублей от Росмолодежи.

В рамках Всероссийского форума рабочей молодежи в Перми сотрудник ОМК защитил свой проект и стал одним их трех победителей.  

Как рассказал Николай, на средства гранта он закупит рафты, байдарки и другой туристический инвентарь, чтобы организовывать сплавы для семей, в том числе воспитывающих детей с инвалидностью, и научить их техникам спортивного туризма.

Николай Персидский является председателем Совета молодых металлургов предприятия и более десяти лет организует туристические слеты в Выксе. Его увлечение туризмом получило новое развитие в прошлом году, когда вместе с партнерами из некоммерческой организации "Проводник" и центра "Созвездие" он реализовал проект "Альтернативный туризм". Тогда активисты сплавили на рафтах по реке Теша более 70 детей и взрослых. Этот проект также получил поддержку Росмолодежи. 

"При проведении сплавов мы будем учитывать особенности и двигательную активность каждого участника. Дети и взрослые получат незабываемые впечатления от поездки, приобретут первоначальные туристические навыки и научаться организовывать быт в полевых условиях. Такой формат активного семейного досуга помогает сплотиться, ведь участникам предстоит действовать как одна команда, помогать друг другу и преодолевать возникающие трудности", – добавил Николай Персидский.

Участие в сплавах бесплатное. О том, как на них записаться, организаторы сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что курс промтуризма в университете Москвы стали преподавать специалисты ОМК.

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Теги:
Выкса ОМК
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