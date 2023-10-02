Нижегородский филиал "Т Плюс" выполнил в Дзержинске рекордную перекладку теплосетей Экономика

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" успешно выполнил обязательства по перекладке тепловых сетей в Дзержинске в 2023 году. В ходе состоявшего 19 октября выездного совещания объемы и качество проведенных работ проконтролировали глава Дзержинска Иван Носков и директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В общей сложности при подготовке к отопительному сезону 2023/24 гг. компания "Т Плюс" заменила Дзержинске 22,5 км теплосетей (в 2022 году – 13 км). Все работы по замене теплосетей проведены в соответствии с графиком. Теплоноситель на все реконструированные объекты был подан до начала отопительного сезона, стартовавшего в городе 18 сентября.

Для замены компания использует предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля. Горячее водоснабжение потребителей в ходе работ осуществлялось по временным схемам. Благоустройство мест проведения перекладок на большинстве участков восстановлено, на оставшихся участках оно будет завершено, в соответствии с договорами на производство работ, до конца октября.

"Наша компания ежегодно наращивает объемы реконструкции тепловых сетей Дзержинска. Программа, которую мы называем большой перекладкой, направлена на улучшение качества и надежности теплоснабжения жителей города, снижение потерь при транспортировке тепла. Повышение эффективности системы теплоснабжения способствует и улучшению экологической обстановки, за счет сокращения количества сжигаемого на Дзержинской ТЭЦ топлива", – отметил Александр Фролов.

"Компания "Т Плюс" давно зарекомендовала себя как надежный, социально ориентированный партнер Дзержинска. Беспрецедентная по масштабу реконструкция магистральных сетей в городе завершена без срывов сроков и не повлияла на ранний старт отопительного сезона в городе. Более того, в этом году выполнен значительный объем благоустройства на объектах, где проводили реконструкцию. Город приобрел красивые широкие тротуары, зеленые газоны на ул. Попова и пр. Циолковского. Важно, что полностью восстановлено благоустройство Привокзальной площади, и она вновь украшает наш город, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Уверен, что отношение компании "Т Плюс" к работе и к Дзержинску послужит примером для других компаний, кто ведет свой бизнес в городе".