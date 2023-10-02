Четыре автобуса с болельщиками "Пари НН" отправятся в Москву на матч со "Спартаком" Спорт

Фото: Telegram-канал Давид МГ

Четыре автобуса с болельщиками ФК "Пари НН" отправятся из Нижнего Новгорода в Москву на матч со "Спартаком". Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный менеджер нижегородской футбольной команды Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, во время поездки в автобусе нельзя будет распивать алкоголь, курить, ругаться матом.

"К сожалению, наша служба безопасности иногда вынуждена отказать в перевозке. Это случается крайне редко, но иногда принимается такое решение в связи с поведением человека. Очень прошу отнестись к этим правилам с пониманием", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также подчеркнул, что руководство "Пари НН" старается делать все для того, чтобы болельщики имели возможность поддержать свою команду в выездном матче.

Игра с московским "Спартаком" в рамках очередного тура РПЛ пройдет 22 октября.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" обыграл "Крылья Советов" и занял 5 место в турнирной таблице РПЛ.