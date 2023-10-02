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Бизнес

"ТНС энерго НН" взыскало с предприятий-неплательщиков более 675 млн рублей

20 октября 2023 12:22  [48] Бизнес

"ТНС энерго НН" продолжает вести судебную работу, взыскивая долги с предприятий Нижегородской области.

С начала 2023 года в отношении компаний-должников было подано почти 1 500 исковых заявлений. На данный момент выиграно 957 дел, еще 516 находятся на рассмотрении. Общая сумма взысканной задолженности, включая неустойку и пени, составила более 675 млн рублей. 

Так, например, в текущем году крупные суммы долга были взысканы с компаний: 

– ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания" – 11,2 млн рублей;

– ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" – 7,7 млн рублей;

– ООО "Нижегородские кабельные сети" – 4,1 млн рублей.

Гарантирующий поставщик призывает предприятия и организации Нижегородской области оплачивать электроэнергию вовремя и в полном объеме, чтобы избежать судебных разбирательств, ограничения энергоснабжения, оплаты штрафных санкций, изъятия имущества, уголовного преследования. 

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Теги:
ТНС Энерго
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