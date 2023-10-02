Новую стратегию развития утвердили фармации - члены АГАС Общество

Фото: Игорь Чунусов

Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) провела 19 октября открытое Общее собрание, посвященное стратегии развития объединения. В масштабном мероприятии приняли участие 47 фармаций со всей России, из которых 29 уже являются членами некоммерческой организации АГАС, и еще 18 – кандидаты на вступление.

По видеоконференцсвязи участников собрания поприветствовали: член Совета Федерации Сергей Рябухин, депутаты Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов, Татьяна Соломатина, Александр Петров, а также патриарх фармацевтической отрасли, президент Союза "Национальная Фармацевтическая Палата" Александр Апазов и другие официальные лица.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Айрат Фаррамхов поздравил государственные фармации с принятием законов о единственном поставщике и возрождении производственных аптек и назвал это общей победой депутатского корпуса и государственных аптечных сетей. "Я рад, что представители государственных аптечных сетей объединяются, чтобы максимально сохранить лучшие практики и всю систему лекарственного обеспечения страны. Вы эффективно работаете, сохраняете все лучшее, обеспечиваете устойчивость системы и доступность лекарственной помощи. Что касается Ассоциации государственных аптечных сетей, то нам очень важна ваша экспертиза и аналитическая команда. Вместе мы сможем добиться большего!", - подчеркнул депутат Государственной думы.

Как отметил председатель правления АГАС, генеральный директор государственного предприятия Нижегородской области "Нижегородская областная фармация" Павел Ястребов, АГАС уже объединила большинство государственных фармаций России, и планирует расширяться, пока не объединит всех.

"Раньше мы отстаивали свои интересы поодиночке, и голос каждой отдельной фармации был слаб. Теперь мы объединились в Ассоциацию государственных аптечных сетей и очень надеемся, что к нам будут прислушиваться и мы сможем оказать эффективную помощь государству и обществу в реализации федеральной повестки по обеспечению лекарственной безопасности граждан России", - добавил Павел Ястребов.

В рамках панельной сессия "АГАС – стратегический партнер государства и пациентов" участники мероприятия рассмотрели ключевые вопросы лекарственного обеспечения граждан и организации аптечной деятельности в России: обсудили перспективы работы в качестве единственного поставщика лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также необходимость разработки стандарта лекарственного оператора и возможность создания на базе государственных аптечных сетей общероссийской системы лекарственного возмещения.

Руководители аптечных сетей со всей России, а также приглашенные эксперты и представители власти были солидарны в том, что необходимо вывести аптечные организации из системы торговли и присвоить им статус субъектов здравоохранения. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, "аптеки – это не бизнес, это - социальная функция". "Я по своему опыту знаю, насколько сложно работать в отдаленных регионах, в том числе, и по льготному лекарственному обеспечению граждан. Это ваша большая социальная задача. Провизоры и фармацевты – это не работники торговли! Нам с вами нужно продолжать убеждать в этом правительство и общественность, и довести эту работу до конца!", - заявил Александр Петров.

Большое внимание участники собрания уделили вопросам возрождения производственных аптек. Эксперты фармрынка отметили, что производственные аптеки – это требование времени, поскольку в их современном виде они способствуют переходу к персонифицированной медицине и фармакотерапии. В том, насколько перспективно данное направление, можно было убедиться на примере фармаций Оренбурга и Красноярска, которые организовали в рамках мероприятия стенды с презентацией продукции своих производственных аптек.

По итогам Общего собрания членов Ассоциации государственных аптечных сетей был утвержден новый Устав организации, а также – новая стратегия развития АГАС, главным вектором которой станет реформирование деятельности государственных аптечных сетей.

Справка

Ассоциация государственных аптечных сетей – это некоммерческая организация, которая занимается разработкой и внедрением стандарта регионального лекарственного оператора, а также стандартов лекарственного обеспечения населения страны. На сегодняшний день АГАС объединяет региональные государственные аптечные сети из 43 субъектов Российской Федерации.