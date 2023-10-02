Что такое интернет-эквайринг и как его подключить

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Популярность безналичной оплаты среди россиян стабильно растёт. Клиенты предпочитают пластиковые карты и мобильные телефоны наличным. Поэтому бизнес вынужден учитывать это и предлагать максимально удобные способы приёма платежей. Не являются исключением и сайты компаний. Услуга интернет-эквайринга – обязательное условие работы интернет-магазинов и всех, кому актуально принимать платежи онлайн. Что это такое и как подключается – расскажем в статье.
Интернет-эквайринг – разновидность банковских услуг для бизнеса. Она позволяет предпринимателям принимать безналичную оплату прямо на сайте компании. Для этого достаточно реализовать платёжную страницу или ссылку для оплаты.
Схема работы системы упрощенно выглядит так:
Основные потребители услуг интернет-эквайринга – интернет-магазины. Онлайн-торговля невозможна без надёжных и безопасных способов приёма оплаты. Клиенту достаточно добавить товар в корзину, перейти на страницу платежа, подтвердить его и получить заветную покупку. Всего несколько кликов – быстро и безопасно.
Пользоваться интернет-эквайрингом могут также компании, работающие в сети. Это предприятия сферы услуг, коучи, онлайн-школы, репетиторы, консультанты и бизнес-тренеры, юридические и медицинские организации. Принимайте оплату моментально без необходимости формирования квитанций и длительного ожидания.
Оплата картой или через СБП – всегда становится конкурентным преимуществом для бизнеса. Подключить её может любой бизнес, у которого имеется собственный сайт, отвечающий техническим требованиям платёжных систем. Основные выгоды услуги для юридических лиц:
Вместе с тем интернет-эквайринг имеет и ряд ограничений. Прежде всего вам потребуется создать сайт. Требования к нему уточняйте в выбранном банке или в открытых интернет-ресурсах.
Услуги эквайринга не бесплатны: за выполнение операций по переводу средств взимается комиссия. Размер её зависит от сферы деятельности фирмы, оборотов, тарифного плана. Например, в Делобанке комиссия составляет от 0,89% до 2,59%.
Чтобы принимать онлайн-платежи, потребуется. Делобанк предлагает клиентам три способа подключения:
Подключение интернет-эквайринга займёт минимум времени. Достаточно открыть расчётный счёт в Делобанке, оставить заявку и встроить платёжную систему. Готово! Теперь вам доступен приём оплаты на сайте компании.
Виджеты для приёма онлайн-платежей предлагаются многими банками. Перед заключением договора стоит изучить несколько предложений, сравнить условия по тарифам и подобрать оптимальный. Для оценки рекомендуем использовать следующие критерии:
Немаловажное условие – возможность выбора клиентом удобного способа оплаты. Так, при отсутствии под рукой банковской карты покупатель сможет расплатиться через СБП. Достаточно отсканировать QR-код и оплатить покупку через приложение своего банка. Удобно и просто! Более подробную информацию о тарифах и правилах подключения услуги узнаете на сайте.
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