Что такое интернет-эквайринг и как его подключить

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Популярность безналичной оплаты среди россиян стабильно растёт. Клиенты предпочитают пластиковые карты и мобильные телефоны наличным. Поэтому бизнес вынужден учитывать это и предлагать максимально удобные способы приёма платежей. Не являются исключением и сайты компаний. Услуга интернет-эквайринга – обязательное условие работы интернет-магазинов и всех, кому актуально принимать платежи онлайн. Что это такое и как подключается – расскажем в статье.

Интернет-эквайринг: что это и как работает

Интернет-эквайринг – разновидность банковских услуг для бизнеса. Она позволяет предпринимателям принимать безналичную оплату прямо на сайте компании. Для этого достаточно реализовать платёжную страницу или ссылку для оплаты.

Схема работы системы упрощенно выглядит так:

Покупатель вводит данные банковской карты в специальном поле на странице оплаты. При необходимости требуется также указать сумму покупки, если сервис не формирует её автоматически. Система просит подтвердить платёж. Для этого клиенту на телефон приходит сообщение с кодом, который следует ввести на странице оплаты. Деньги списываются со счёта покупателя и переводятся на расчётный счёт продавца. Уже на следующий день деньги будут на счету магазина.

Кому подойдёт интернет-эквайринг

Основные потребители услуг интернет-эквайринга – интернет-магазины. Онлайн-торговля невозможна без надёжных и безопасных способов приёма оплаты. Клиенту достаточно добавить товар в корзину, перейти на страницу платежа, подтвердить его и получить заветную покупку. Всего несколько кликов – быстро и безопасно.

Пользоваться интернет-эквайрингом могут также компании, работающие в сети. Это предприятия сферы услуг, коучи, онлайн-школы, репетиторы, консультанты и бизнес-тренеры, юридические и медицинские организации. Принимайте оплату моментально без необходимости формирования квитанций и длительного ожидания.

Преимущества и недостатки интернет-эквайринга

Оплата картой или через СБП – всегда становится конкурентным преимуществом для бизнеса. Подключить её может любой бизнес, у которого имеется собственный сайт, отвечающий техническим требованиям платёжных систем. Основные выгоды услуги для юридических лиц:

расширение географии продаж – о вашей продукции узнают жители других городов и стран, а оплатить покупку смогут в удобное время и в любом месте;

повышение лояльности клиентов – позвольте покупателям платить так, как им удобно, чтобы завоевать их доверие и любовь;

оплата 24/7 – принимайте платежи даже в нерабочие часы, выходные и праздники;

безопасность – все платежи находятся под надёжной защитой, а данные карты не передаются третьим лицам.

Вместе с тем интернет-эквайринг имеет и ряд ограничений. Прежде всего вам потребуется создать сайт. Требования к нему уточняйте в выбранном банке или в открытых интернет-ресурсах.

Услуги эквайринга не бесплатны: за выполнение операций по переводу средств взимается комиссия. Размер её зависит от сферы деятельности фирмы, оборотов, тарифного плана. Например, в Делобанке комиссия составляет от 0,89% до 2,59%.

Как подключить интернет-эквайринг: варианты для бизнеса

Чтобы принимать онлайн-платежи, потребуется. Делобанк предлагает клиентам три способа подключения:

CMS-модули для страниц, созданных на готовых платформах. Платёжный виджет – форму или кнопку. Оплатить заказ покупатель сможет всего в один клик. API для создания индивидуальных форм оплаты с расширенным функционалом и в фирменном стиле компании.

Подключение интернет-эквайринга займёт минимум времени. Достаточно открыть расчётный счёт в Делобанке, оставить заявку и встроить платёжную систему. Готово! Теперь вам доступен приём оплаты на сайте компании.

Как выбрать интернет-эквайринг

Виджеты для приёма онлайн-платежей предлагаются многими банками. Перед заключением договора стоит изучить несколько предложений, сравнить условия по тарифам и подобрать оптимальный. Для оценки рекомендуем использовать следующие критерии:

удобство – протестируйте систему, выберите тот вариант, который позволит пользователям быстро и просто оплачивать покупки;

безопасность – платёжные данные должны быть защищены специальными технологиями;

скорость зачисления средств – чем быстрее деньги поступят на расчётный счёт, тем лучше для бизнеса;

техподдержка – выбирайте банки со службой поддержки, которая оперативно решает проблемы клиентовстоимость подключения услуги – например, в Делобанке вы сможете сделать это бесплатно и в несколько кликов.

Немаловажное условие – возможность выбора клиентом удобного способа оплаты. Так, при отсутствии под рукой банковской карты покупатель сможет расплатиться через СБП. Достаточно отсканировать QR-код и оплатить покупку через приложение своего банка. Удобно и просто! Более подробную информацию о тарифах и правилах подключения услуги узнаете на сайте.

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