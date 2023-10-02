Выставка работ учащихся Арзамасской детской художественной школы открылась на АПЗ

Фото: Александр Барыкин
Выставка работ учащихся Арзамасской детской художественной школы имени А.В. Ступина открылась на территории "Арзамасского приборостроительного завода".
Как сообщили в пресс-службе АПЗ, на картинах изображены достопримечательности призаводской площади.
Как рассказала преподаватель Галина Щёлокова, в результате проведенного осеннего плэнера появились восемь различных картин, на которых изображены узнаваемые заводские пейзажи.
Воспитанники художественной школы выполнили свои работы в технике графики карандашом, углем, пастелью и другими мягкими графическими материалами.
Экспозиция также включает в себя и несколько работ Галины Щёлоковой с изображением храмов Арзамаса.
Сотрудники АПЗ оценили выставку исключительно положительными отзывами.
Все участники данного творческого проекта были награждены Благодарственными письмами АПЗ и корпоративными сувенирами.
Ранее сообщалось, что концерт для ветеранов АПЗ состоялся в Международный день пожилых людей.
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