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Общество

Выставка работ учащихся Арзамасской детской художественной школы открылась на АПЗ

20 октября 2023 14:56  [79] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Выставка работ учащихся Арзамасской детской художественной школы имени А.В. Ступина открылась на территории "Арзамасского приборостроительного завода".

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, на картинах изображены достопримечательности призаводской площади.

Как рассказала преподаватель Галина Щёлокова, в результате проведенного осеннего плэнера появились восемь различных картин, на которых изображены узнаваемые заводские пейзажи.

Воспитанники художественной школы выполнили свои работы в технике графики карандашом, углем, пастелью и другими мягкими графическими материалами.

Экспозиция также включает в себя и несколько работ Галины Щёлоковой с изображением храмов Арзамаса.

Сотрудники АПЗ оценили выставку исключительно положительными отзывами.

Все участники данного творческого проекта были награждены Благодарственными письмами АПЗ и корпоративными сувенирами.

Ранее сообщалось, что концерт для ветеранов АПЗ состоялся в Международный день пожилых людей.

 

 

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Теги:
АПЗ
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