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Бизнес

Нижегородский бизнес может поучаствовать в выставке "BuildExpo Uzbekistan 2023"

20 октября 2023 15:26  [34] Бизнес

Нижегородские компании приглашают принять участие в специализированной выставке строительной индустрии "BuildExpo Uzbekistan 2023". Она пройдёт c 28 по 30 ноября в Ташкенте в центральном выставочном комплексе "Узэкспоцентр".

Среди основных направлений выставки - климатическая и отопительная техника, окна, двери, строительные технологии, отделочные материалы, дизайн интерьера, напольные покрытия. Представителям малого и среднего предпринимательства, которые хотели бы продемонстрировать свою продукцию, предлагаются льготные условия участия.

Выезд будет организован региональным центром поддержки экспорта в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

И.о. главы нижегородского Минпромторга Максим Черкасов отметил, что в настоящее время в Узбекистане быстрыми темпами развивается строительная индустрия: в этой сфере за последние годы произошёл настоящий бум. Республика заинтересована в поставках техники, технологий, материалов.

"Участие в профильной выставке – хорошая возможность для наших компаний представить свою продукцию на международном уровне, расширить рынки сбыта и занять свою нишу в строительной отрасли Узбекистана", - сказал Максим Черкасов.

Центр поддержки экспорта возьмёт на себя застройку и сопровождение коллективного стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели.

Подробности можно узнать на сайте expoposition.com.

Приём заявок продлится до 3 ноября на портале "Мой бизнес" по ссылке.

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Теги:
Международное сотрудничество МСП Экспорт
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