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Общество

Участки проспекта Гагарина и Московского шоссе отремонтируют в 2024 году

20 октября 2023 15:45  [98] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Участки проспекта Гагарина и Московского шоссе отремонтируют в 2024 году по нацпроекту БКД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Всего в будущем году в рамках нацпроекта к ремонту запланировано 13 участков дорог на 24 улицах областного центра.

В число самых протяженных вошли участок пр. Гагарина (от кинотеатра "Электро" до Ольгино), участок Московского шоссе (от путепровода у кинотеатра "Москва" до развязки на ул. Кузбасской), а также часть пр. Ленина от здания управления ГЖД до дома №42.

Кроме того, в 2024 году запланирован ремонт дорог по улицам Фруктовая, Тверская, Гужевая, Краснодонцев, Усилова, Гвоздильная, волочильная и ряд других.

"Как и планировалось, на следующий год переходят этапы работ по капитальному ремонту путепровода на 4-ом км Московского шоссе через улицу Кузбасскую",  - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Андрей Житников. По его данным, техническая готовность объекта уже составляет 41%.

В 2023 году уже завершены работы по БКД на целом ряде улиц: это участки на Энгельса, Карпинского, Верхне-Печёрской, Ярославской, Широкой, Козицкого, 40 лет Октября, Зеленском съезде. 

Оставшиеся дорожные объекты этого года подрядчики должны сдать до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что проспект Ленина в Дзержинске отремонтировали по нацпроекту БКД.

Также сообщалось, что разметку в Нижегородской области в 2023 году нанесут на 7,4 тыс. км дорог.

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Теги:
БКД Дороги
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