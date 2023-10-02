Нижегородской школе искусств "Изограф" выделили здание на улице Ульянова Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Власти Нижнего Новгорода подобрали новое помещение для школы искусств и ремёсел им. А. С. Пушкина "Изограф". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В этой школе художественной живописи и прикладному искусству обучаются около 600 юных нижегородцев, в том числе и с нарушениями здоровья.

Муниципальное учреждение более 30 лет располагалось в здании на Сенной площади. Но оно попало в зону строительства новой станции метро.

Образовательное учреждение временно "переехало" в помещения начальной школы гимназии №13 на ул. Большой Печёрской.

Для школы предполагалось найти собственное здание, и требований к нему было много.

Как рассказал Юрий Шалабаев, подходящие площади нашлись на улице Ульянова, в доме №11 - недалеко от Детского дворца творчества им. Чкалова.

В ноябре планируется заключить контракт на разработку проектной документации по комплексному капитальному ремонту здания.

После модернизации помещений, в обновлённом "Изографе" смогут заниматься в полтора раза больше ребят: численность учащихся увеличится до 900.