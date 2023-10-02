Инвестсоглашения позволили создать 19,5 тысяч рабочих мест в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Реализацию инвестсоглашений в Нижегородской области обсудили участники выездного заседания комитета по экономике Заксобрания региона.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, мероприятие прошло на территории Борского городского округа.

В обсуждении также приняли участие представители регионального министерства экономического развития и инвестиций, глава местного самоуправления Бора Алексей Боровский, а также руководство Борского стекольного завода.

По данным регионального министерства экономического развития, в рамках действующих инвестиционных соглашений создано и сохранено 19,5 тысяч рабочих мест, из них в 2022 году – 5,6 тысяч.

В 2022 году действовало 45 инвестиционных соглашений между правительством региона и предприятиями области в рамках механизма приоритетных инвестпроектов.

"В 2022 году, несмотря на все сложности, с которыми столкнулся бизнес, реализация приоритетных инвестпроектов не приостанавливалась. Фактический общий объем инвестиций нарастающим итогом по действующим в 2022 году соглашениям составил 429,6 миллиардов рублей", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

В число приоритетных инвестпроектов входит и Борский стекольный завод. На предприятии был успешно реализован проект по реконструкции линии производства полированного стекла. В дальнейшем продукция будет использована в качестве сырья для изготовления автомобильных стекол, поставляемых на конвейеры российских автозаводов. Реконструкция линии включила в себя модернизацию стекловаренной печи и печи отжига. Это позволило не только улучшить качество продукции, но и в разы увеличить производство полированного стекла — на 500 тонн в сутки.

"Мы не случайно провели выездное заседание именно на этом предприятии, хотели понять, как реализуется поддержка инвестиционной деятельности на практике. ОАО "Эй джи Си Борский стекольный завод" – одно из тех предприятий, которое планирует воспользоваться льготой по налогу на имущество. События последних лет оказали влияние на деятельность предприятия, но оно продолжило развиваться, искать новые рынки сбыта, внедрять современные технологии. Вообще, Нижегородская область занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. В прошлом году регион занимал пятую позицию, а в 2017 году был на 70-м месте. По индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта область заняла второе место после Москвы. Причем мы наблюдаем инвестиции в совершенно разных отраслях – от переработки нефти до производства обоев. А это дополнительные рабочие места и внушительный бюджетный эффект, который в 2022 году составил 17,9 миллиардов рублей", - отметил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма ЗСНО Игорь Норенков.

Во время визита на Борский стеклозавод для участников заседания также провели экскурсию по предприятию. После чего депутаты побывали в цехах завода, где познакомились с новейшим оборудованием для производства цветного стекла с теплоизоляционными свойствами.

"Можно отметить, что объем частных инвестиций по итогам первого полугодия 2023 года в регионе вырос в 1,3 раза. Это серьезные цифры, которые говорят о том, что инвесторам у нас комфортно, что они заинтересованы "приземлять" в Нижегородской области свои производства, расширять их, создавать новые рабочие места. Порадовало, что ОАО "Эй джи Си Борский стекольный завод" постоянно работает над улучшением свойств готовой продукции благодаря модернизации производства", - добавил заместитель председателя комитета по экономике Николай Упирвицкий.

Как известно, недавно Нижегородская область прошла федеральный отбор на создание инфраструктуры промышленного технопарка "Волга" на Бору, с работой которого депутаты также ознакомились в рамках заседания. Результатом реализации этого проекта станет локализация производств электронных компонентов, плат, модулей, а также готовых изделий на их основе – автомобильной электроники, беспилотников, медицинских приборов и многого другого – предполагается внедрение 12 технологий в сфере электронной промышленности.

Депутатам продемонстрировали производство уникального автоматизированного доильного аппарата, с помощью которого в сутки можно доить до 75 коров, а сам процесс для животных будет проходить в комфортных условиях. Кроме того, программное обеспечение оборудования предоставляет исчерпывающую сводную информацию обо всех процессах, связанных с производством молока, а данные отображаются в режиме реального времени. Причем, кроме надоев, продолжительности доения и качества промывки, отображается также информация о компонентном составе молока и другие полезные данные.

Подобный технопарк не единственный в Нижегородской области. В ходе заседания депутаты отметили, что ведется работа по определению возможных дополнительных мер государственной поддержки технопарков в регионе.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддержали инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО "Акватория развлечений".

Также сообщалось, что налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде.