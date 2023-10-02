Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
20 октября 2023 16:44  [59] Продажа билетов на новогодние представления стартовала в нижегородских театрах
19 октября 2023 17:48  [267] Нижегородская группа "Лампасы" выпустила новую песню "Герои"
19 октября 2023 13:46  [290] Сергей Горин: "Проект "Культура малой Родины" сплачивает людей, дает возможность сохранять свою национальную культуру"
17 октября 2023 14:04  [415] Советскую мозаику начали восстанавливать на фасаде дома по улице Березовской
17 октября 2023 11:48  [395] "Фестиваль творчества ТОС" пройдёт в Нижнем Новгороде 23 октября
16 октября 2023 14:58  [440] Межрегиональный фестиваль марийской культуры "Тошто марий пайрем" прошел в Тоншаеве
16 октября 2023 14:32  [387] Играй, студент: Wink покажет комедийный сериал с элементами киберспорта "Политех" 26 октября
13 октября 2023 19:02  [757] Новую постановку оперы "Онегин" показали в театре оперы и балета в Нижнем Новгороде
13 октября 2023 13:19  [522] Через годы, через расстояния: "Родные люди" встретятся в Wink 17 октября
11 октября 2023 16:42  [487] Новое световое оборудование установят в Нижегородском театре оперы и балета
Культура и отдых

Продажа билетов на новогодние представления стартовала в нижегородских театрах

20 октября 2023 16:44  [59] Культура и отдых

Фото: театр "Вера"

Театры Нижнего Новгорода уже начали продавать билеты на детские новогодние представления. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Развлекательные программы у ёлки традиционно проходят во всех муниципальных театрах, домах культуры, библиотеках, планетарии.

Как рассказали в департаменте, в этом году все учреждения также готовят разноплановые праздники для детей всех возрастов.

Детский театр "Вера" предлагает две программы: интерактивный праздник для малышей 3-5 лет "Тайна новогодних апельсинов" и новогоднее представление для ребят от 6 лет и старше "Ёлки-палки, чудеса!".

Камерный музыкальный театр имени В.Т.Степанова будет выступать с новогодними концертами на шести площадках: по одному - в Кремлёвском концертном зале и в ДК ГАЗ, а также четыре в ДК "Красное Сормово".

Театр кукол открыл продажи на представление "Легенда снежной горы". А театр оперы и балета традиционно представит волшебную постановку "Щелкунчик".

Как добавили в депкультуры, в ближайшее время также будут открыты продажи на новогодние спектакли ТЮЗа, театра "Комедiя" и театра "Преображение".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Новый год Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph