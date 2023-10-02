Продажа билетов на новогодние представления стартовала в нижегородских театрах Культура и отдых

Фото: театр "Вера"

Театры Нижнего Новгорода уже начали продавать билеты на детские новогодние представления. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Развлекательные программы у ёлки традиционно проходят во всех муниципальных театрах, домах культуры, библиотеках, планетарии.

Как рассказали в департаменте, в этом году все учреждения также готовят разноплановые праздники для детей всех возрастов.

Детский театр "Вера" предлагает две программы: интерактивный праздник для малышей 3-5 лет "Тайна новогодних апельсинов" и новогоднее представление для ребят от 6 лет и старше "Ёлки-палки, чудеса!".

Камерный музыкальный театр имени В.Т.Степанова будет выступать с новогодними концертами на шести площадках: по одному - в Кремлёвском концертном зале и в ДК ГАЗ, а также четыре в ДК "Красное Сормово".

Театр кукол открыл продажи на представление "Легенда снежной горы". А театр оперы и балета традиционно представит волшебную постановку "Щелкунчик".

Как добавили в депкультуры, в ближайшее время также будут открыты продажи на новогодние спектакли ТЮЗа, театра "Комедiя" и театра "Преображение".