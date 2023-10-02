Продажа билетов на новогодние представления стартовала в нижегородских театрах

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Театры Нижнего Новгорода уже начали продавать билеты на детские новогодние представления. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.
Развлекательные программы у ёлки традиционно проходят во всех муниципальных театрах, домах культуры, библиотеках, планетарии.
Как рассказали в департаменте, в этом году все учреждения также готовят разноплановые праздники для детей всех возрастов.
Детский театр "Вера" предлагает две программы: интерактивный праздник для малышей 3-5 лет "Тайна новогодних апельсинов" и новогоднее представление для ребят от 6 лет и старше "Ёлки-палки, чудеса!".
Камерный музыкальный театр имени В.Т.Степанова будет выступать с новогодними концертами на шести площадках: по одному - в Кремлёвском концертном зале и в ДК ГАЗ, а также четыре в ДК "Красное Сормово".
Театр кукол открыл продажи на представление "Легенда снежной горы". А театр оперы и балета традиционно представит волшебную постановку "Щелкунчик".
Как добавили в депкультуры, в ближайшее время также будут открыты продажи на новогодние спектакли ТЮЗа, театра "Комедiя" и театра "Преображение".
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