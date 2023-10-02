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Экономика

Банки начали массово отказывать россиянам в выдаче потребкредитов

20 октября 2023 17:20  [100] Экономика

Аналитики сервиса "Сравни.ру" провели анализ рынка кредитных продуктов и выяснили, что банки начали массово отказывать в выдаче россиянам потребительских кредитов. Так, в сентябре было одобрено только 20% поступивших заявок.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с телеканалом "360" прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Банки ужесточили требования к заёмщикам, понятно почему: чтобы не столкнуться с массовым невозвратом. Когда-то это привело к глобальному финансовому кризису в Америке. Так что банки поступают правильно", — отметил эксперт.

Он отметил, что политика ужесточения напрямую связана с новой финансовой ситуацией и повышением ключевой ставки - которая, скорее всего, будет расти и дальше.

Так, экономист допустил её увеличение с действующих 13% до 14%: на такие меры ЦБ РФ пойдёт, чтобы бороться с инфляцией. Это значит, что рост числа отказов в выдаче потребительских кредитов наличными затянется.

В связи с этим финансовый аналитик рекомендовал тем россиянам, которые планируют серьёзные покупки, смотреть в сторону накоплений, а не кредитных продуктов.

"Люди должны понимать, что надо жить по средствам. Хочешь что-нибудь купить — открывай счёт. В принципе, в любом продвинутом банке есть инвестиционные накопительные программы. Есть, в конце концов, рынок акций и облигаций", — пояснил Александр Разуваев.

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Теги:
Банки Кредит ЦБ РФ
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