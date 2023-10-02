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Общество

Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоится 9 ноября на Wink.ru и START

20 октября 2023 18:15  [69] Общество

Видеосервисы Wink.ru (онлайн-кинотеатр «Ростелекома») и START представили трейлер и характер-постеры восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х. В проекте снялись Рузиль Минекаев («‎Смычок»)‎, Иван Янковский («Фишер», «Плейлист волонтера»), Никита Кологривый («Макс и Гусь», «Два холма») и Сергей Бурунов («Родные», «Пара из будущего»). Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников («Звоните ДиКаприо!», «Лед-2»). Премьера состоится 9 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START, сериал пополнит линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«После прочтения сценария у меня все внутри заклокотало — настолько это точно и правдиво. Все действительно так и было, и я видел всех этих людей. Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих “пацанов”, поэтому история меня, конечно, кольнула. Жора Крыжовников сказал, что нужно сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, — ведь по-другому ее никак нельзя назвать. К сожалению, происходившее — часть нашей истории, и от этого никуда не деться», — отметил актер Сергей Бурунов.

«До “Слова пацана. Кровь на асфальте” я преимущественно играла проблемных подростков, а здесь моя героиня наоборот работает с такими. Мне было интересно понять ее мотивы и подход, как она не сдается при трудностях, а даже вкладывается сильнее и никогда не прибегает к насилию. Сериал в целом о том, что любое действие всегда имеет последствия и что всегда есть выбор, даже если сразу так не кажется. У нас на площадке была невероятная слаженная команда, мы работали как единый механизм с классным капитаном, без этого ничего бы не получилось», — рассказала актриса Анастасия Красовская.

«‎“Слово пацана. Кровь на асфальте” — это история молодых ребят, которые привыкли сами решать проблемы в сложное для страны время. Я пробовался на несколько ролей пацанов в сериале, но в итоге сыграл Марата и очень рад, потому что он мне больше всего полюбился своей многогранностью: в нем есть и харизматичность, и обаяние, и жестокость. И, несмотря на его образ жизни, он все равно преданный и справедливый. Я безумно рад, что мне посчастливилось работать с мастерами своего дела, это я про своих коллег-актеров и, конечно, про Жору Крыжовникова, который научил меня многому, и я бесконечно благодарен ему за то, что он сделал для меня», — подчеркнул актер Рузиль Минекаев.

Проект «‎Слово пацана»‎ получил три награды на фестивале онлайн-кинотеатров «‎Новый сезон»‎. Иван Янковский и Анастасия Красовская заняли второе место в номинации «‎Герои “Нового сезона”», а сам сериал стал самым ожидаемым проектом фестиваля, забрав первое место.

По сюжету перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Главный герой Андрей — 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», взаимоотношения внутри уличной «семьи», любовь и дружба, верность и предательство переплетаются в единую динамичную историю о поколении и 80-х.

Первые два эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» станут доступны 9 ноября эксклюзивно на Wink.ru и START. Далее каждый четверг будет выходить по одной серии.

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Теги:
Кинематограф Кино Ростелеком
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