Нижегородских школьников пригласили на всероссийскую онлайн-олимпиаду "Наука вокруг нас"

Нижегородских школьников приглашают на всероссийскую онлайн-олимпиаду "Наука вокруг нас". Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты".
Образовательное мероприятие проводится в период с 17 октября по 13 ноября 2023 года на платформе Учи.ру. Участвовать могут ребята с 1 по 9 класс.
Планируется, что проект будет способствовать развитию у детей интереса к изучению окружающего мира и естественных наук: физики, химии, географии и биологии. Задания направлены на понимание научного объяснения различных явлений, применение методов естественно-научного исследования. Благодаря интерактивному игровому формату заданий участники смогут погрузиться в ситуацию, понять причинно-следственные связи в различных процессах.
Участники получат дипломы, грамоты и сертификаты, в зависимости от количества набранных баллов. Педагогам и образовательным организациям, подготовивших школьников, также будут направлены благодарственные письма.
Олимпиада проводится в целях продвижения нацпроекта "Наука и университеты".
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