Нижегородских школьников пригласили на всероссийскую онлайн-олимпиаду "Наука вокруг нас" Общество

Нижегородских школьников приглашают на всероссийскую онлайн-олимпиаду "Наука вокруг нас". Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Образовательное мероприятие проводится в период с 17 октября по 13 ноября 2023 года на платформе Учи.ру. Участвовать могут ребята с 1 по 9 класс.



Планируется, что проект будет способствовать развитию у детей интереса к изучению окружающего мира и естественных наук: физики, химии, географии и биологии. Задания направлены на понимание научного объяснения различных явлений, применение методов естественно-научного исследования. Благодаря интерактивному игровому формату заданий участники смогут погрузиться в ситуацию, понять причинно-следственные связи в различных процессах.

Участники получат дипломы, грамоты и сертификаты, в зависимости от количества набранных баллов. Педагогам и образовательным организациям, подготовивших школьников, также будут направлены благодарственные письма.

Олимпиада проводится в целях продвижения нацпроекта "Наука и университеты".