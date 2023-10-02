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Общество

Нижегородских школьников пригласили на всероссийскую онлайн-олимпиаду "Наука вокруг нас"

21 октября 2023 10:12  [105] Общество

Нижегородских школьников приглашают на всероссийскую онлайн-олимпиаду "Наука вокруг нас". Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Образовательное мероприятие проводится в период с 17 октября по 13 ноября 2023 года на платформе Учи.ру. Участвовать могут ребята с 1 по 9 класс.

Планируется, что проект будет способствовать развитию у детей интереса к изучению окружающего мира и естественных наук: физики, химии, географии и биологии. Задания направлены на понимание научного объяснения различных явлений, применение методов естественно-научного исследования. Благодаря интерактивному игровому формату заданий участники смогут погрузиться в ситуацию, понять причинно-следственные связи в различных процессах.

Участники получат дипломы, грамоты и сертификаты, в зависимости от количества набранных баллов. Педагогам и образовательным организациям, подготовивших школьников, также будут направлены благодарственные письма.

Олимпиада проводится в целях продвижения нацпроекта "Наука и университеты".

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Теги:
Образование
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