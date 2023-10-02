фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожар на Б. Покровской, 76 в Нижнем Новгороде произошёл минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, вызов поступил в 02:33. К 05:08 возгорание удалось ликвидировать на площади 50 кв.м.
Известно о двух постарадавших. Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 20 жильцов дома, в том числе шестеро детей.
В тушении участвовали 43 человека личного состава, были задействованы 15 единиц техники.
Причина произошедшего устанавливается.
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