Пожар на Б. Покровской, 76 в Нижнем Новгороде произошёл минувшей ночью Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар на Б. Покровской, 76 в Нижнем Новгороде произошёл минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, вызов поступил в 02:33. К 05:08 возгорание удалось ликвидировать на площади 50 кв.м.

Известно о двух постарадавших. Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 20 жильцов дома, в том числе шестеро детей.

В тушении участвовали 43 человека личного состава, были задействованы 15 единиц техники.

Причина произошедшего устанавливается.