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Культура и отдых

Цикл семинаров проектного офиса ПФКИ стартовал в Нижегородской области

21 октября 2023 13:04  [1] Культура и отдых
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Цикл семинаров проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участниками станут руководители и сотрудники муниципальных учреждений культуры региона, которые отвечают за грантовую деятельность. Им расскажут о требованиях, которые Президентский фонд культурных инициатив предъявляет к заявителям и проектам. Участники смогут задать практические вопросы по заполнению заявок. Кроме того, в онлайн-формате в семинарах примут участие спикеры ПФКИ.

"Мы очень рады, что в Нижнем Новгороде у нас есть представители, которые активно ведут работу с культурным сообществом. Нижний Новгород имеет колоссальный творческий потенциал, огромный запас творческих идей. В результате эффективного взаимодействия сегодня начинается работа проектного офиса по обучению заявителей на грантовые конкурсы ПФКИ. Это очень важный шаг на пути к большой цели. Мы надеемся, что это поможет сделать гранты более доступными, а мечты достижимыми", - обратился к участникам семинара заместитель гендиректора ПФКИ Евгений Мурахвери.

Одна из первых встреч состоялась на площадке павловского бизнес-инкубатора. В ней приняли участие более 50 представителей учреждений Павловского, Богородского, Сосновского, Вачского муниципальных округов, городского округа Навашинский, г.о.г. Кулебаки и г.о.г. Выкса.

Руководитель проектного офиса ПФКИ Нижегородской области Ирина Чипак научила участников ориентироваться в личном кабинете Фонда, обозначив в ходе своего выступления и основные аспекты работы над грантовой заявкой.

В режиме телеконференции ко встрече подключилась Наталья Курбатова, заместитель руководителя департамента обучающих программ и регионального развития Президентского фонда культурных инициатив с темой "Логика социокультурного проектирования".

"Это первое большое выездное мероприятие нашего офиса с момента его открытия. До конца года мы запланировали еще девять таких встреч. Для удобства работы мы поделили всю область по кустовому методу – на встречи в районных центрах будем приглашать специалистов из соседних муниципалитетов. Первую встречу мы провели для представителей семи районов и уже получили положительную "обратную связь". Например, специалисты признались, что получили более четкое и ясное понимание требований к конкурсным материалам, и, кроме того, почувствовали себя частью профессионального сообщества", - отметила руководитель регионального проектного офиса ПФКИ Ирина Чипак.

Следующий выездной семинар состоится 24 октября в Арзамасе. В нем примут участие представители учреждений культуры г.о.г. Арзамас, Дальнеконстантиновского, Вадского, Ардатовского, Дивеевского, Вознесенского муниципальных округов, а также городского округа Перевозский, г.о.г. Первомайск и г.о.г. Саров.

Напомним, что региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив в Нижнем Новгороде открылся в августе на базе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина. Он стал первым в ПФО и вторым в России. Офис работает по будням с 09:00 до 18:00. Обратиться с вопросами к специалистам можно по телефону: (831) 419-37-11, а также по электронной почте: pfki.nnov@yandex.ru.

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Теги:
Гранты культура
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