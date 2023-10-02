Выставка к 165-летию нижегородского фотопублициста Максима Дмитриева открылась на его родине в Тамбове

фото: Минкультуры Нижегородской области

Выставка к 165-летию нижегородского фотопублициста Максима Дмитриева открылась на его родине в Тамбове. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.



В Тамбовском областном краеведческом музее представлены фотографии Дмитриева из серий "Волга и Поволжье", "Неурожайный 1891-92 годы в Нижегородской губернии", "В заволжских лесах", а также работы его учителя – нижегородского фотографа Андрея Карелина и другие экспонаты из фондов Русского музея фотографии.

Работать экспозиция будет до 31 декабря.

В рамках юбилейных мероприятий также состоялась первая межрегиональная научно-практическая конференция "Фотография как исторический источник и музейный предмет: проблемы изучения и экспонирования".

"Талантливые нижегородские фотографы Андрей Карелин и Максим Дмитриев – уроженцы Тамбовской губернии. На конференции наши сотрудники рассказали о творчестве Максима Дмитриева – основателя русской публицистической фотографии, о фондах музея, о хранящихся у нас фотографиях и уникальных фотокамерах, поделились опытом своей работы, обсудили с сотрудниками Тамбовского краеведческого музея перспективы дальнейшего сотрудничества", – прокомментировала директор Русского музея фотографии Вера Тарасова.