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Общество

Занятия по соцадаптации для безработных пройдут в Нижегородской области

21 октября 2023 14:44  [105] Общество
Занятия по соцадаптации для безработных пройдут в Нижегородской области

Занятия по соцадаптации для безработных пройдут в Нижегородской области

Занятия по соцадаптации для безработных пройдут в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

25 октября мероприятие запланировано в Сормовском филиале (с 10:00 до 12:00), 26 октября – в Нагорном филиале (с 10:00 до 12:00), 27 октября – в Дзержинском филиале (с 11:00 до 12:00).

Гражданам помогут обрести уверенность в своих силах и более осознанно подойти к поиску будущей работы. Их научат грамотно составлять резюме, готовиться к собеседованиям. Психолог-профконсультант центра занятости расскажет о важности имиджа в карьере и жизни.

Также подготовлены практикумы по психологической поддержке безработных: 24 октября – в Нагорном филиале (с 10:00 до 12:00), 25 октября – в Лысковском филиале (с 13.30 до 15.30), 26 октября – в Сормовском филиале (с 10:00 до 12:00). Участники освоят методы борьбы со стрессом, сформируют стратегию поведения при поиске работы.

За подробной информацией можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".

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Теги:
Занятость и безработица
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