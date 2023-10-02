Занятия в "Литературной мастерской Захара Прилепина" начались 21 октября Общество

Фото: культурный центр Пешков

Свою работу начинает очередной сезон "Литературной мастерской Захара Прилепина", три последних сезона которой прошли в столице Приволжья. Об этом сообщили в культурном Центре "Пешков"

Основными задачами участников станет решение вопросов писательского мастерства и выхода к широкому читателю, а также обретения гражданско-патриотического мировоззрения, твердости взглядов и убеждений.

Для участия приглашаются востребованные российские прозаики, поэты, критики, литературоведы, историки, редакторы толстых журналов и больших издательств, культурологи и военкоры.

Перед слушателями выступят известные российские литераторы, среди которых поэты Дмитрий Воденников, Анна Ревякина, Игорь Караулов, Марина Кулакова, прозаик и издатель Вадим Левенталь и другие.

Также в рамках литературной мастерской будут проходить вечерние открытые лектории, которые могут посетить все желающие.

Ознакомится с расписанием можно в telegram-канале культурного центра: ttps://t.me/peshkovcentr:

- 22 октября, 19:00 – Анна Ревякина;

- 28 октября, 19:00 – Владимир Левенталь;

- 30 октября, 19:00 – Мршавко Штапич.

Для посещения нужна предварительная регистрация: https://центр-традиция.рф/.

Желающие стать участником "Литературной мастерской Захара Прилепина" в сезоне который пройдет с 7 по 17 ноября могут отправить заявку на электронную почту: litmasterzp@yandex.ru