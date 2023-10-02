Скончался заслуженный работник культуры РФ Юрий Прохоров Общество

Фото: telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Нижегородский диктор и заслуженный работник культуры РФ Юрий Прохоров ушел из жизни. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который направил слова соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.

По словам главы региона, Юрий Прохоров сочетал в себе традиции старой дикторской школы с душевной теплотой и личным погружением в каждую тему, а также навсегда останется голосом проводимого в Нижнем Новгороде Парада Победы.

"Нам всем будет очень не хватать его. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в 2020 году оповещение в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу голосом Юрия Прохорова.